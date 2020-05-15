Bütçe dört ayda 72,8 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre bütçe gerçekleşmeleri Nisan ayında ve Ocak-Nisan döneminde şöyle oldu:

*Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Nisan ayında 18.3 milyar TL açık vermiş iken 2020 yılı Nisan ayında 43.2 milyar TL açık verdi

*2019 yılı Nisan ayında 13.2 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Nisan’da 26.2 milyar TL faiz dışı açık verildi

*Bütçe giderleri Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre %42.7 artışla 108.4 milyar TL oldu

*Bütçe gelirleri Nisan’da geçen yılın aynı ayına göre %13.1 artışla 65.2 milyar TL oldu.

*Vergi gelirleri Nisan’da %0.7 artış gösterdi. Kurumlar vergisi %54.7, gelir vergisi %15 düşüş gösterdi

*Merkezi yönetim bütçesi 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 54.5 milyar TL açık vermiş iken 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 72.8 milyar TL açık verdi

*2019 yılı Ocak-Nisan döneminde 16 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde 17.5 milyar TL faiz dışı açık verildi.