Çalışan sayısı 2.6 milyon azaldı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Ülkemizde çalışabilir nüfus aslında 62 milyon 300 bin seviyesinde. Ancak 2020 Nisan ayı itibarıyla toplam istihdam 25 milyon 600 bin olarak gerçekleşti. Oysa Türkiye 2019 Nisan ayında 28 milyon 200 bin kişiye iş sağlıyordu. Hem genel nüfus hem de çalışabilir nüfus artmasına rağmen fiilen çalışan sayısı azalıyor'' dedi.

YÜZDE 43.9 HİZMETTE

Tahsin Tarhan, TBMM'de yaptığı açıklamada, “27 Ağustos'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı sanayi ve hizmet rakamlarına göre, 2019 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43.9'u hizmet sektöründe, yüzde 36.2'si ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38.9'unu oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28.1 oldu” dedi.

HER 100 KİŞİDEN 41’İ ÇALIŞIYOR

Tahsin Tarhan, Türkiye'nin nüfusu ve çalışabilir insan sayısı artmasına rağmen fiilen çalışan sayısının azaldığına dikkat çekerek, “Çalışabilen her 100 kişiden sadece 41'inin çalıştığı bir ülkede ekonomik kalkınma hayal. Bu ülkedeki girişimcilerin yüzde 87'si sanayi dışındaki sektörlerde, istihdamın da yüzde 72'si sanayi dışında yoğunlaşmış durumda. Her iki alanda da hizmetler sektörü sanayinin önünde” diye konuştu.