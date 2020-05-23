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Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı, kurduğu WhatsApp grubuyla… PAHALILIĞI BİTİRDİ!

CHP’li Başkan Cengiz Balkan, belediye ile pazarcı esnafı arasında mesajlaşarak fiyat belirliyor. Balkan, “Hangi ürünün, en çok kaça satılacağı WhatsApp grubundaki pazarcılara bildiriliyor” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK
06:00 -
Haberler Ekonomi
Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı, kurduğu WhatsApp grubuyla… PAHALILIĞI BİTİRDİ!

Ege'nin başladığı yer olarak bilinen Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu beldesi, corona virüsüne karşı bir ilki başlattı. Belediye ile pazarcı esnafı arasında WhatsApp grubu kuruldu. Fiyatlar, arttık WhatsApp grubuna gelen mesajlar ile belirleniyor.

Kazdağları'nın eteğindeki beldede, pazar fiyatlarında, “Tavan ücret” var. Domatesten üzüme, patatese kadar her şeyin en çok kaç liraya satılacağı belli. Alta inmek serbest, üste çıkmak yasak. Ziraat Mühendisi 51 yaşındaki CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan, pazarlarda satılan ürünler için tavan ücret belirledi, bu fiyatların üzerine çıkılamıyor.

Cengiz Balkan, 31 Mart yerel seçimlerine üçüncü kez ipi göğüsledi. Balkan “2009'dan bu yana yani 11 yıldır Küçükkuyu Belediye Başkanı benim. Hal fiyatlarını inceliyoruz. Bir fiyat belirliyoruz. Daha ucuzu için kimse pazarda dolaşmıyor” dedi.

Hangi ürünün, en çok kaç liraya satılacağı da WhatsApp grubundaki pazarcılara her hafta bildiriliyor. Balkan, “Bu sayede salgın nedeniyle oluşabilecek fırsatçılığın önüne geçtik. Vatandaşlarımız daha uygun fiyatlarla ürünlere ulaşıyor'' dedi.

Balkan, pazarcı esnafına bir gün önceden fiyat tarifesini gönderiyor. Bu tarifenin üzerine çıkan esnafa da 392 lira ceza veriliyor. Ancak şimdiye kadar yüksek fiyattan ürün satan esnafa rastlanmamış.

Çanakkale CHP Corona Kazdağları pazar WhatsApp
Son güncelleme: 05:05 23.05.2020
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