Çanakkale Küçükkuyu Belediye Başkanı, kurduğu WhatsApp grubuyla… PAHALILIĞI BİTİRDİ!

Ege'nin başladığı yer olarak bilinen Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Küçükkuyu beldesi, corona virüsüne karşı bir ilki başlattı. Belediye ile pazarcı esnafı arasında WhatsApp grubu kuruldu. Fiyatlar, arttık WhatsApp grubuna gelen mesajlar ile belirleniyor.

Kazdağları'nın eteğindeki beldede, pazar fiyatlarında, “Tavan ücret” var. Domatesten üzüme, patatese kadar her şeyin en çok kaç liraya satılacağı belli. Alta inmek serbest, üste çıkmak yasak. Ziraat Mühendisi 51 yaşındaki CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan, pazarlarda satılan ürünler için tavan ücret belirledi, bu fiyatların üzerine çıkılamıyor.

Hangi ürünün, en çok kaç liraya satılacağı da WhatsApp grubundaki pazarcılara her hafta bildiriliyor. Balkan, “Bu sayede salgın nedeniyle oluşabilecek fırsatçılığın önüne geçtik. Vatandaşlarımız daha uygun fiyatlarla ürünlere ulaşıyor'' dedi.

Balkan, pazarcı esnafına bir gün önceden fiyat tarifesini gönderiyor. Bu tarifenin üzerine çıkan esnafa da 392 lira ceza veriliyor. Ancak şimdiye kadar yüksek fiyattan ürün satan esnafa rastlanmamış.