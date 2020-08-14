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Cari açık Haziran’da 2,93 milyar dolar oldu

Haziran ayı cari açık rakamları açıklandı. Haziran'da cari açık 2,93 milyar dolar olarak gerçekleşti.

10:08 -
Haberler Ekonomi
Cari açık Haziran’da 2,93 milyar dolar oldu

Cari işlemler açığı bir önceki yılın Haziran ayına göre 2.839 milyon dolar artarak 2 milyar 934 milyon dolar oldu. Foreks’in anketinde 2,9 milyar dolar açık bekleniyordu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 11.094 milyon  ABD doları olmuştur. Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayında 3.413 milyon ABD doları net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 294 milyon net açık gerçekleşmesi ve bir önceki yılın Haziran ayında 50 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 23 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Bir önceki yılın Haziran ayında 2.647 milyon ABD doları fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ayda 181 milyon  ABD doları fazla vermiştir. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 555 milyon  ABD doları azalarak 522 milyon ABD doları olmuştur.

ABD Altın cari açık Dolar Haziran ayı Merkez Bankası
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