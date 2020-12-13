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Çatı yaptılar kiremit yok

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Tomarza ilçesinde belediye başkan yardımcısına ait firmaya belediye kasasından 4 milyon lira ödendiğini belirtti. Arık, “Çatı tamir edilmiş, kiremit faturası yok, yol yapılmış asfalt yok” dedi.

Zekeriya ALBAYRAK
Güncellenme: 03:17, 13/12/2020
Haberler Ekonomi
Çatı yaptılar kiremit yok

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Tomarza ilçesinde belediye başkan yardımcısına ait firmaya belediye kasasından 4 milyon lira ödendiğini belirtti. Arık, TBMM'de Sanayi Bakanlığı bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada şunları söyledi:

VURGUN DÜZENİ

“Tomarza Belediyesi, belediye başkan yardımcısına ait olan “Sema Yapı” adlı bir firmaya tam 4 milyon lira para ödemiş. Çikolata kutularında milyon dolar alanları büyükelçi olarak atayanlar bu rakamlara gülüyor olabilir. Ülkemizde  bir soygun, bir vurgun düzeni oluşturuldu.

Üçkonak Mahallesi Köy Konağı'nın çatısını onarıldı diye 41 bin liralık fatura kesmiş. Faturada mantolama, fayans, petek, iç cephe boyası kullanıldığı yazıyor. Ama kiremit yok. çatı yapıyorsunuz kiremit yok. Çatı yapımında iç cephe boyası var. Pusatlı Mahallesi'ne tuvalet yapmış, 44 bin liralık fatura kesmiş. Üç ay sonra belediye başkan yardımcısı Pusatlı'ya bir tuvalet daha yapmış bu kez 53 bin lira fatura kesmiş.

Yol yapımında, çatı yapımında, tuvalet yapımında aynı malzeme kullanılıyor çünkü bu faturalar hayali. Üstelik Pusatlı hemşehrilerimin içine edecekleri 100 bin liralık tuvalete de ihtiyaçları yok. Bir Belediye Meclis üyesine ait akaryakıt istasyonundan da belediyenin LPG'li ve benzinli araçlarına kesilen 46 bin 500 liralık fatura var ama belediyede LPG'li araç yok. Ne kadar OMO varsa, ne kadar Tursil varsa, ne kadar Persil varsa alayını Zamantı suyuna dökünüz; 3 değil, 40 defa da yıkansanız gene de temizlenemezsiniz. AKP İlçe Başkanının 60 liralık otel parasını belediyeye ödetecek kadar kirlenmişsiniz. Yazıktır, günahtır, ayıptır.”

Milletvekili Arık, “Ülkemizde nasıl bir soygun düzeninin oluşturulduğunu ilim Kayseri'nin küçük bir ilçesinden örnek vererek açıklayayım” diyerek yolsuzlukları belgeleri ile anlattı.

İhaleye çıkmamak için 55 bin lirayı aşmadılar
Milletvekili Çetin Arık, belediyenin bir yılda 100 tane fatura kestiğini ama hiçbirinin 55 bin lirayı geçmediğini belirterek şöyle devam etti: “Çünkü 55 bin lirayı geçerse ihaleye çıkmak zorundalar. Belediye Başkan Yardımcısı, Dadaloğlu Kayapınar Mahallesi'ne “Yol yaptım” diyerek 17 bin 500 lira fatura kesmiş. Faturada çimento, briket, kireç, yağlı boya var ama kum yok, asfalt yok. Yağlı boyanın litresini de KDV hariç 220 liraya fatura etmiş. Bugün en iyi yağlı boyanın litresi 22 lira.”
AKP Çetin Arık CHP Dolar Kayseri LPG Meclis para Sanayi TBMM
Yayınlanma Tarihi:05:00,