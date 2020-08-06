Çeyrek altın 800 TL’ye ilerliyor! İşte yarım altın, gram altın fiyatlarında son durum…

Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,055 dolarlık yeni rekor düzeye yakın tutunurken, iç piyasada, dolardaki artışın da etkisiyle Cumhuriyet altını 3,117 liraya, gram altın 465 liraya, çeyrek altın da 784 liraya, gümüşün gram fiyatı da 6.30 liraya yükseldi.

“Ons altın güçlü görünümünü sürdürüyor” başlıklı Ünlü&Co/DAHA analizinde, “1,985 dolar direncini kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketi belirgin şekilde güç kazanan altının ons fiyatı yeni güne 2,040 doların üzerinde başlıyor. Altının yılın başından bu yana değer kazanımı yüzde 35’e yaklaşmış durumda. Aynı dönemde çok daha güçlü bir performans sergileyen gümüş ise yaklaşık yüzde 50 değer kazanmış durumda. Sık sık dile getirdiğimiz gibi corona virüsü endişe kaynağı olarak kalmaya devam ettikçe değerli metallerin iyimserliğini koruyacağını düşünüyoruz.” ifadesi yer aldı.

ABD ham petrol stoklarının, 31 Temmuz’da sona eren haftada 8 milyon 587 bin varil birden azalmasıyla yönü yukarı dönerek 46 doları aşan petrol fiyatları da bu düzeylerde hareket ediyor. (DHA-SOZCU.COM.TR)

ALTIN FİYATLARI 6 AĞUSTOS

Gram altın: 465 lira

Çeyrek altın: 784 lira

Yarım altın: 1.570 lira

Cumhuriyet altını: 3.117 lira