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Çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? Altın fiyatları durdurulamıyor! İşte altında güncel rakamlar…

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan yükseliş devam ediyor. Bugün akşam saatlerinde kısmen düşüş yaşayan çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki gerginlik sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'daki verilere göre, erken saatlerde rekor kıran gram altın 482 liraya yükselmişti. Akşam saatlerinde ise 477 TL'ye geriledi. Çeyrek altın fiyatı da 832 liraları test etmişti. Peki şu anda altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? İşte 6 Ağustos piyasalardan güncel veriler ve altın fiyatları...

22:47 -
Haberler Ekonomi
Çeyrek, gram altın fiyatı kaç TL? Altın fiyatları durdurulamıyor! İşte altında güncel rakamlar…

Her geçen gün yükseliş grafiği sergileyen altın, bugün de rekor tazeleyerek hareketliliğini sürdürdü. Altın fiyatlarının rekor seviyeye çıkmasıyla birlikte vatandaşlar da kuyumculara akın etti. Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden olan gram altın fiyatı akşam saatlerinde 477 lira seviyelerine geriledi. Çeyrek altın ise 829 lira dolaylarında. İşte altın fiyatlarından son rakamlar…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 477 lira

Çeyrek altın: 839 lira

Yarım altın: 1.669 lira

Cumhuriyet altını: 3.329 lira
 

Uzun süredir devam eden yükselişte en önemli neden kuşkusuz corona salgını. Normalleşme adımlarının ardından gelen ikinci dalga korkusu bütün dünyada yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

İkinci dalga korkusunun yanında, merkez bankalarının salgının etkilerinin azaltmak için attığı likidite adımları ve son dönemde zayıflayan dolar da altının yükselmesinde en önemli sebeplerden.

Yine ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı geriliminin tırmanması da altın fiyatlarını destekliyor.

ALTIN BAZLI BORSA YATIRIM FONLARINA REKOR GİRİŞ

Hem parasal genişleme ile gelen taze parada yatırım çeşitlendirme ihtiyacının, hem de virüsün getirdiği kriz korkusunun yatırımcıları altına yönlendirdiğini belirten Kaya, “Dünya Altın Konseyi'nin verilerine göre, altın bazlı borsa yatırım fonlarına 2020 yılının ilk yarısında 40 milyar dolarlık 734 ton tutarında rekor giriş gerçekleşti ki bu rakam bir rekor. Altın destekli ETF'lerdeki altın varlıkları ise 3 bin 200 tonu geçti. Son gelişmeler, temmuzda da bu temponun korunduğunu gösteriyor.” dedi.

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