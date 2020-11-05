CHP’li Başevirgen: Çiftçi destek beklerken iktidar köstek oluyor

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesini değerlendirdi.

“İKTİDAR KENDİ ÇIKARDIĞI KANUNU UYGULAMIYOR”

2021 yılı bütçesinde çiftçi ve üreticinin umduğunu bulamadığını söyleyen Başevirgen, çiftçinin en önemli unsuru olan destekler geçen yıl aynı miktarda bırakılarak 22 milyar lira olduğunu söyledi. Başevirgen,“Yeni Ekonomi Programında 2021 için milli gelir büyüklüğümüz 5,6 trilyon olarak öngörülmüştü. Buna göre tarıma en az 56 milyar lira destek ayrılması gerekiyor. Ancak bütçede öngörülen ödenek bu tutardan yüzde 39 daha az. İktidar kendi çıkardığı kanunu uygulamıyor'' dedi.

“ÇİFTÇİ DESTEK BEKLERKEN İKTİDAR KÖSTEK OLUYOR”

Çiftçi tarımsal desteklerde artış olacağını beklerken, en önemli destek kalemlerinde kesintiye gidilecek olmasının üretimi kötü etkileyeceğini vurgulayan Başevirgen, desteklemelerin kesildiği bir ortamda çiftçinin üretim yapmasının zor olduğunu ifade etti.

Başevirgen sözlerine şöyle devam etti; “Çiftçinin en fazla yararlandığı mazot, gübre, hayvancılık desteklerinde toplam 787 milyon lira kesinti olacak. Bu yıl çiftçiye sadece mazotta 2 milyar 901 milyon lira destek ödemesi yapılırken, 2021'de 2 milyar 724 milyon lira ödeme gerçekleştirilecek. Çiftçi, en büyük girdi maliyeti olan mazot için, 2021'de 177 milyon lira daha az destek alacak. Hani ‘Mazotun yarısı sizden yarısı bizdendi? Mazot fiyatları durmadan artarken destek daha da azaltılıyor. Çiftçiye gübre desteğinde de yüzde 6.2 kesinti yapılarak 2020 yılında ödenen 840 milyon liradan 52 milyon lira eksikle 788 milyon lira ödenecek. Hayvancılık desteği yüzde 9.6 oranında kesinti ile yüzde 28.6'ya düşecek. 2020 yılında 6 milyar 862 milyon lira olarak öngörülen hayvancılık desteği 558 milyon kesinti ile 6 milyar 304 milyon lira olacak. İktidar bütün desteklerden kesinti yaparak çiftçinin nasıl üretmesini bekliyor?. Çiftçi destek beklerken iktidar köstek oluyor.”

“BİZ İTHAL EDELİM SİZ BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN”

Uygulanan tarım politikalarının tamamen yerli üreticinin üretememesi üzerine oluşturulduğunu ifade eden Başevirgen, “İktidar, ithalata kılıf uydurmak için kendi çiftçisini üretemez hale getirdi. Sırf ithalat sevdası yüzünden 17 senede ithalata 312.5 milyar lira ödenirken, kendi çiftçimize 2021 yılı da dahil, sadece 165 milyar destek ödemesi yapıldı. 2003 yılından bu yana ithalata ödenen para, çiftçimize verilen desteklerin neredeyse iki katına ulaştı. İktidar, kendi üreticisinden çok daha ucuza alabileceği ürünler için yabancı çiftçilere kat be kat fazla para ödemeyi tercih etti. Gelinen noktada ise çiftçilerin borcu 170 milyara ulaştı.” dedi.

“BU BÜTÇE, TARIMLA KALKINMAK İSTEMEYEN, VİZYONSUZ BİR BÜTÇEDİR”

Başevirgen, hazırlanan bütçe teklifinin, tarımla kalkınmak istemeyen vizyonsuz bir bütçe olduğunu belirterek, “Tarım politikaları tarımı yönetmek değil, yönlendirmek üzerine kurulur. Uygulanan yanlış politikalar yüzünden çiftçi üretim planlaması yapamıyor, zarar ediyor ya da üretimden çekiliyor. Çünkü bu iktidar üretimi değil, ithalatı seviyor. Bu bütçede çiftçi ve üretici lehine en ufak bir adım atılmıyor. Bu iktidar, çiftçi üretmesin istiyor. Bu iktidar, ülkeyi açlığa sürüklüyor. Bu iktidar, ülkenin en lokomotif sektörünü göz göre göre bitiriyor.” ifadelerini kullandı.

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