CHP’li Karabat: Durumumuz ‘Züğürt Ağa’ gibi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, TBMM'de gerçekleştirdiği konuşmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Karabat, hükümetin 139 milyar olan borçlanmayı 2 katına çıkarmak istemesine sert sözlerle tepki gösterdi.

“LİMİTTEN FAZLA KANUNSUZ BİR ŞEKİLDE BORÇLANDIK”

Meclis'te bir bütçe yapıldığını, bir bütçe kanunu çıkartıldığını ve o bütçe kanununda bir borçlanma tanımlandığını hatırlatan Karabat, şöyle konuştu:

* Borçlanma limiti 139 milyardı. Bu limit Bakanlık tarafından yüzde 5, Cumhurbaşkanı tarafından da yüzde 5 artırılabilirdi. Yani 154 milyar olabilirdi.

* Geldiğimiz noktada diyorsunuz ki, ‘biz bu borçlanmayı iki katına kadar artırmak istiyoruz ve bunu biz 1.1.2020 tarihinden itibaren geçerli olsun istiyoruz' diyorsunuz.

* Neden 1.1.2020? Çünkü yeni ekonomik planda açıklandığı üzere zaten biz limitten fazla kanunsuz bir şekilde borçlandık.

* Yani kanunu yapanlar, kanunun uygulanmasının garantisi olanlar kanunsuzluğu kendisi yapmışlar. Bunu burada itiraf ediyorsunuz.

“SİZ BU TAVRINIZLA OTOMATİK OLARAK FAİZLERİ ARTIRIRSINIZ”

Borçlanmanın 308 milyara yani 2 katına çıkarılmak istendiğini söyleyen Karabat, şu açıklamalarda bulundu:

* Neden çıkarmak istiyorsunuz? Neyi değiştirdiniz? Açıkladığınız yeni ekonomik planlarla işsizlik sayısını mı düşürdünüz, üretimi mi artırdınız, eğitimde her şeyi düzelttiniz mi, bilgisayarsız çocuk mu kalmadı, onun için mi istiyorsunuz?

* Niçin istiyorsunuz? Refah düzeyini artırdınız da onun için mi istiyorsunuz? Yaklaşık 170 milyar fazla borçlanma istiyorsunuz.

* Yani devlet, gidecek bankalara diyecek ki: ‘bana 170 milyar borç verin'. Bu ne demektir biliyor musunuz? 170 milyarı kamu kullandığı zaman vatandaşın kullanacağı para kalmaz ve vatandaş daha fazla borçlanır.

* Yüzde 1'le araç kredisi kullanan yüzde 2 ile; yüzde 1.5 ile ev kredisi kullanan yüzde 3 ile kullanır. Yani siz bu tavrınızla otomatik olarak faizleri artırırsınız. Hani siyasi geleneğinizde faizlere karşı olmak var ya… Cumhurbaşkanı da sık sık karşı çıkıyor ya… Bizatihi siz faizcinin ağababası olursunuz. Bunu görmüyor musunuz?

“OLMAMASI GEREKEN BİR HARCAMA MI YAPTINIZ?”

“Yeni ekonomik planlarla siz neyi değiştirdiniz?” sorusunu dile getiren Karabat, şunları söyledi:

* Vatandaşın ihtiyacı yeni ekonomik plan değil; vatandaş için yeni ekonomik plandır. Soruyoruz, ‘niye istiyorsunuz bu borçlanmayı?' ‘efendim pandemi vardı…'

* Peki, Cumhurbaşkanımız burada, benim olduğum yerde (eliyle TBMM konuşma kürsüsünü göstererek) ne dedi? ‘35 milyar harcadık' dedi.

* Peki bu 35 milyarın 27 milyarı neydi? Bizatihi işçini parasıydı. İşçinin parasını işçiye verdiniz işsizlik fonundan ve ‘harcama yaptık' diyorsunuz.

* Geriye ne kaldı, 9 milyar… Hadi 10 olsun, vatandaş için 10 milyar harcamış olun. 2 milyar da sms'ten para geldi, hadi onu da saymayalım…

* Nereye para harcadınız? Sormak hakkımız ve nereye harcayacaksınız bu borçlanmayla? Niye açıklamıyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Olmaması gereken bir harcama mı yaptınız?

“FAİZ DIŞI KAMU HARCAMALARINDA MÜTEAHHİTE VERDİĞİNİZ PARALAR VAR MI?”

En çok faiz dışı kamu harcamalarında değişiklik olduğunu belirten Karabat, şu ifadeleri kullandı:

* Acaba bu faiz dışı kamu harcamalarında sizin, geçmediğimiz köprülerden aldığınız paralar ve müteahhite verdiğiniz paralar var mı?

* Acaba uçmadığımız hava limanlarından, o limanın müteahhitlerine uçurduğunuz Dolarlar, kur farkları var mı? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var mı merak ediyorum.

* Nereye harcadınız, nereye harcayacaksınız? Bunu bilmek en temel hakkımız. Anketlerin sapma oranı yüzde 2 diyorlar. Bütçeye yüzde 5 demişiz. Siz yüzde 100 saptırmışsınız.

“BORÇ, KÖLE OLMANIN BAŞLANGICIDIR”

Karabat, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

* Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda öyle bir bürokrasi var ki, Cumhurbaşkanı'nı kandırıyor; burada AKP grubunu kandırıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunu kandırmaya çalışıyor, yemezler, ve halkı kandırmaya çalışıyorlar. Olmaz.

* Bu kadar öngörüsüz olan bir bakanı hala görevde tutmaya ne hakkınız var… Bu kadar öngörüsüzlük, yüzde 100 sapma olur mu? Bu yüzde 100 sapan bütçeleri hazırlayanlar önünüze anketler getiriyor, ‘durum iyi sayın reisim' diyorlar.

* O anketler de yüzde 100 sapacak. Bunu bilin sayın Cumhurbaşkanı. Borç, köle olmanın başlangıcıdır. Arpacıdan bor alan ahırı arpacıya teslim eder. ‘İtibardan tasarruf olmaz' diyorsunuz, evet olmaz. Ama durumumuz ne biliyor musunuz; züğürt ağa gibiyiz… O yüzden tez elden bu ülkenin yakasından düşün.