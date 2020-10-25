CHP’li Sarıbal: Üretimi bitirdiler, ithalata mecburlar

Cumhurbaşkanlığı kararı ile arpa, buğday ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasının ardında ülke tarımının yurtdışına bağımlı hale gelmesi yatıyor. Dolar etkisi ile yem fiyatlarının uçuşa geçmesi hayvancılık sektöründe büyük sıkıntı yaratmış durumda. Yeme neredeyse her ay zam gelmesi üreticiyi bıktırdı. Hükümet ise fiyatları dengelemek için yine ithalat silahına sarıldı.

YETERLİ ÜRETEMİYORUZ

Durumu değerlendiren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “AKP iktidara geldiği günden beri üreticiyi destekleyerek üretimi artırmak yerine ithalatı tercih ediyor. Bu yolla bir avuç ithalat lobisini zengin ederken, ülkeyi tarım ürünlerinde dışa bağımlı hale getiriyor. Bu bir tercih” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tarım Politikalarından Sorumlu Başdanışmanı da olan Sarıbal, buğday, arpa ve mısır ithalatında vergilerin sıfırlanması ile ilgili şunları söyledi:

– AKP ithalat yapmaya mecburdur. Çünkü yurt içinde yeterli buğday, arpa ve mısır üretimimiz yok. Geçen yıl buğday ithalatında dünya rekoru kırdık. 2020 yılında da arpada 2014 yılının 676 bin ton olan Cumhuriyet dönemi ithalat rekorunu kıracağız. Her yıl ithalata milyarlarca dolar para ödüyoruz. Sıfır gümrükle ithal edilmesi kararı çıkarılan buğdaya AKP döneminde 17.4 milyar dolar, arpaya 4.4 milyar dolar, mısıra ise 5 milyar dolar ithalat parası ödedik.

– AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında nüfusumuz 66.4 milyon iken toplam buğday üretimimiz 19.5 milyon tondu. Bugün nüfusumuz 83 milyon, 4 milyona yakın sığınmacı ve mülteci var. Nüfusumuz yaklaşık 20 milyon artmış ama buğday üretimimiz yine 19.5 milyon ton civarında. Çünkü yeterli desteği görmeyen çiftçi buğday üretimden uzaklaştı.

ASKIDA EKMEK BULAMAYABİLİRİZ

Pandemide ikinci dalga ile tüm ülkeler ürün stokluyor. Gelecek dönemde ithalatın mümkün olamayacağı zamanlar gelebileceğini belirten Sarıbal şöyle devam etti: Mevcut iktidarın hemen üreticiye destek olması ve buğday, arpa, mısır gibi diğer temel ürünlerde üretimi arttırıcı destek açıklaması gerekiyor. Aksi takdirde paran olsa bile yurt dışından ürün alamayacağımız bir döneme giriyoruz. Yani askıdaki ekmek günlerine düştüğümüz bugünlerde yarın askıda bile ekmek bulamayabiliriz. Çünkü ‘ambarın anahtarı' yabancılarda. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz; taşıma su ile değirmen dönmez.