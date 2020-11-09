CHP’li Sarıbal’dan tarım eleştirisi 

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarımdaki kötü gidişe işaret ederek, Türkiye’nin dünya tarım hasılası içindeki payının son 39 yılın en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

Sarıbal, tarımsal hasıladaki düşüş nedeniyle ülke tarımının her gün kan kaybettiğini belirterek, “Bu durum dünyadaki konumuzu da etkiliyor. ‘Ülke uçuşa geçecek' denilen ucube Cumhurbaşkanlığı Sisteminde tarımdaki gerileme daha da arttı. Yeni sisteme geçtikten sonra 2018, 2019 yıllarında dünya tarımsal hasıla içindeki payımız son 39 yılın en düşük oranına geldi” dedi.

“TEK ADAM KEYFİ YÖNETİMİNDE GERÇEKLEŞTİ”

Tarım sektörünün ekonomik kriz yaşanan 2001 döneminden bile daha kötü duruma geldiğini söyleyen Sarıbal şöyle konuştu: “2001 krizinde ülkemizin dünya tarımsal hasıla içindeki payı yüzde 1.59 idi. Tek adam keyfi yönetimine geçildiği 2018 yılında bu oran 1981 yılından sonraki en düşük oran olan 1,33'e düştü. Türkiye'nin dünya tarımsal hasıla içindeki payı 2019 yılında ise yüzde 1,38 oldu. Son 39 yıl içerisinde dünya pastasındaki en düşük pay 2018 ve 2019 yıllarında, ‘tek adam keyfi yönetimi'nde gerçekleşti.”

“ÇOK ÜRÜN VERİP AZ DÖVİZ KAZANIYORUZ”

Dünya tarımsal hasılanın 2019 yılında 3,5 trilyon dolar olduğunu hatırlatan Sarıbal, “Dünyanın üretilen ürünlerin ekonomik değeri her geçen gün artarken ülkemizin tarımsal hasılası dolar kuru karşısında sürekli değer kaybediyor. Bu durum üreticiminiz ürünün aynı para birimi ile daha çok ürün satarak daha az para kazanması anlamına geliyor. Üreticilerimiz, dövize bağlı olarak her gün zam gören girdilerle ürettikleri ürünlerini hak ettikleri değerde satamıyor. Çiftçimiz emeğinin karşılığını alamazken ülkemiz de daha az döviz girdisi sağlıyor” ifadelerini kullandı.