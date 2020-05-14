Çiftçi borçları için düzenleme çağrısı

CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 160 milyar TL'yi bulan çiftçi borçlarının yapılandırılması için yasa teklifi hazırladı.

Teklifin yasalaşması halinde çiftçi borçları Ziraat Bankası tarafından üstlenilecek ve uzun vadeye yayılarak ödenmesine imkan sağlanacak. Teklifin gerekçesinde corona virüsü salgını sonrası tarımsal üretimin devamının önemine işaret edilerek, “Çiftçilerin hem üretime devam edebilmeleri hem de borçlarını ödeyebilmeleri için bu borçların uzun vadeye yayılarak yeniden yapılandırılması gerekiyor” denildi.

BORÇ 40 KAT ARTTI

2019 yılı verilerine göre Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 260 bin çiftçinin bankalara 119 milyar 331 milyon, Tarım Kredi Kooperatifi'ne 10 milyar TL olmak üzere toplam 130 milyar lira borcu olduğuna vurgu yapıldı.

2003 yılına göre çiftçilerin 2019 yılındaki borçlarının 40 kart artığı belirtilen gerekçede, “Tohum, gübre, ilaç, akaryakıt bayisi, elektrik, su ve işçi borçlarını eklediğimizde çiftçinin borcu 160 milyarı buluyor. Çiftçi bu borcu artık ödeyemiyor” görüşüne yer verildi.

Çiftçilerin üretime devam edebilmeleri için borçların uzun vadeye yayılarak yeniden yapılandırılmasının önemine işaret eden Sarıbal, şöyle dedi:

*Çiftçilerin elektrik ve su borçları; özel, yerli ve yabancı bankalar ile kamu bankalarına olan tarımsal kredi borçları ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçları T.C. Ziraat Bankası'na devredilerek, bu borçların ödenecek şekilde yeniden yapılandırılması şarttır.

İcra takipleri durdurulmalı

CHP Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, çok sayıda çiftçi için icra takibi başlatıldığını vurguladı.

Sarıbal, “Çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılması paralelinde hali hazırda borçlarından dolayı başlatılan takip ve icra işlemlerinin durdurulması gerekiyor” ifadesini kullandı.