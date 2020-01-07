Çiftçinin işleri patates oldu!

Müslüm EVCİ Halil ATAŞ

Patates ve kuru soğan gibi ürünlerin bu yıl yurt dışına satışına sınırlama getirilen düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karara Ziraat Odaları ve üreticiler tepki gösterdi. Patates üretiminin en çok yapıldığı il olan Niğde’de Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar karar tepki göstererek, “Bu karar üreticinin idamı demektir” dedi.

Konya Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker de uygulamaya tamamen karşı olduklarını açıkladı. Niğdeli patates üreticisi Doğan Eryılmaz, alınan kararı “facia” olarak nitelendirdi.

Ticaret Bakanlığı, “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar” tebliğinde değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi. Patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üreticiler onay için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuruda bulunacak. Biz de değişikliği Ziraat Odası Başkanlarına ve üreticiye sorduk…

“HANGİ AKLA HİZMET BÖYLE BİR KARAR ALDILAR”

Türkiye’de patates üretiminin en çok yapıldığı il olan Niğde’de alınan karara tepki gösteren Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, “Bu karar üreticinin idamı demektir. Patatesin para etmediği, çiftçinin zarar ettiği bir dönemde böylesi bir uygulama bizi cezalandırmaktır. Biz patatesin tüketilmesi için çaba sarf ederken, hangi akla hizmet böyle bir karar aldılar merak ediyorum” dedi. Kenar, “Patatesi en çok Irak’a ihraç ediyoruz. Irak’ı da sırasıyla Gürcistan, Azerbeycan ve Suriye takip ediyor. Kanada ve Dubai’ye de patates ihracatı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“O ZAMAN DEVLET ÜRÜNLERİMİZİ DEĞERİNDE ALSIN”

Konya Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker ise “İthalata ve ihracata devlet karar veriyor ama çiftçinin hiçbir şekilde görüşü alınmıyor. Biz bu uygulamaya tamamen karşıyız” diyerek şöyle konuştu;

“İhracata izin vermiyorlarsa o zaman devlet ürünlerimizi değerinde alsın. Üretici bu sene patates ve soğanın kilogramını 75 kuruşa mal etti. Bu sene patates ve soğan çok ekildiği için ürünlerimizi 75- 80 kuruşa sattık.

Elimizde bulunan fazla ürünü elbette ki ihraç etmemiz gerekiyor. Ancak alınan yeni kararla çiftçimiz yeni bir şok yaşadı. Ürün çiftçinin elindeki bekledikçe zarar verir. Bu uygulamalarla çiftçiyi küstürüp, üretimden uzaklaştırıyorlar. Bunun düzelmesi için sürdürülebilir bir tarım politikası gerekiyor. Büyük bir tarım şurası oldu ama hala birçok konuya çözüm bulunulamadı”

“ALINAN KARAR TAMAMIYLA BİR FACİA”

“Alınan karar tamamıyla bir facia” diyen Niğdeli patates üreticisi Doğan Eryılmaz, “Ben hem çiftçilikle uğraşıyorum hem de çiftçilerimizin ürünlerini yurt dışına ihraç ediyorum. Elimizde kalan fazla ürün ya bozulur ya da hayvanlarımıza yem olur. Bu sene zaten ürünümüz değerinde satılamadı. Patates ve soğana ihracatın kolaylaştırılması gerekirken, sınırlama getirildi. Tarım Bakanlığı’mızdan bu konuda bize yardımcı olmalarını talep ediyoruz. Ayrıca patates üreticisinin üretimden uzaklaşmaması için ürünümüzün tarlada 1 liraya, depolardan da çıkışı 1,50 lira olmalı” diye konuştu.

CHP'Lİ GÜRER: ÜRETİCİ TÜCCARA BOĞDURULMASIN

Ticaret Bakanlığı'nın patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirmesini değerlendiren ve TBMM'de dile getiren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, “Bu kararı alanlar, çiftçinin depodaki patates ve soğanını maliyetine almak zorundadır” dedi.

Alınan kararın tarımda plansızlığın somut yansıması olarak değerlendiren Gürer, “Bu kararla üretici depoda kalan ürününü değerine satamazsa ekim alanı daralır ve gelecek yıl soğan-patates ithal edilir” diye konuştu.

CHP'li Gürer, şöyle konuştu;

“Patates ve soğan için tek seçenek üreticinin tüccara boğdurulmaması. TMO olarak depoda ürünü aldın aldın yoksa patates ve soğanda tüccar piyasa belirlerse tüketicide mağdur olur”