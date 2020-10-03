Çiftçiyi elektrik değil faturalar çarptı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı ilçesi Türkmentokat Mahallesi'ndeki çiftçilerle görüşerek sorunlarını dinledi.

Ziyarette çiftçiler tarımda kullandıkları elektrikten alınan faturaların katlanarak artmasından dert yanarken, elektrik ile ilgili düzenleme yapılmazsa gelecek dönemde girdiler nedeniyle üretim yapamaz hale geleceklerini belirtti.

ELEKTRİK İNDİRİMLİ VERİLSİN

CHP'li Çakırözer, tarımda kullanılan elektrikte çiftçiye destek sağlanmasını ve indirimli tarife uygulanmasını istedi. Çakırözer, şu ifadeleri kullandı;

*Çiftçimizin devletten yeterli tarım desteği alamaması, gübre ve mazotta gelen zamlar çiftçilerin belini büktü. İthalata bağlı olan tarım ilaçları, tohum gübresi ve mazot fiyatları döviz kuru artışından dolayı tavan yaparken, çiftçilerimizin bankalara olan borçları da arttı.

*2020 Temmuz itibarıyla çiftçilerin bankalara 123.5 milyar TL borcu var. Elektrik fiyatlarındaki hızlı artış ve alınan yüksek vergiler de çiftçileri üretemez hale getirmekte. İktidar artık çiftçimizin sesini duymalı.

*Elektrikte faturalara yansıyan yüzde 1 enerji fonu, yüzde 2 TRT payı, yüzde 18 KDV kaldırılmalıdır. Elektrikte çiftçi için destek sağlanmalı ve çiftçimizin tarımda kullandığı elektrikte indirimli tarife uygulanmalıdır.