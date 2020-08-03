Çinli şirketten Apple’a 1.4 milyar dolarlık Siri davası

Çinli yapay zeka şirketi Shanghai Zhizhen (Xiao-i), Apple'a karşı patent davası açtı. Reuters'ta yer alan habere göre Xiao-i, ABD'li devin sesli asistanı Siri'de kullandığı ses tanıma teknolojisiyle patent ihlali yaptığı gerekçesiyle 1.4 milyar dolarlık tazminat talep etti.

Çinli şirketin talebi bununla sınırlı da değil. Aynı zamanda Apple'ın söz konusu teknolojinin kullanıldığı ürünleri üretmesini ve satmasını durdurmasını da istiyor. Xiao-i, söz konusu patent için 2004'te başvuruda bulunduğunu ve 2009 yılında bunu garanti altına aldığını öne sürdü.

Xiao-i ile Apple arasındaki hukuk savaşı yeni değil. Çinli firma ilk olarak 2012 yılında dava açmıştı. Çin Yüksek Halk Mahkemesi, patentin geçerli olduğuna hükmetmişti.