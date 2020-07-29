Colorado Eyaleti’nde karantina kararına karşı gelen restoran tamamen kapanıyor

ABD'nin Colorado Eyaleti'nde bulunan C&C Breakfast and Korean Kitchen isimli restoran, geçtiğimiz Anneler Günü'nde eyalet kararına karşı gelerek kapılarını açmıştı. Bunun üzerine Castle Rock'ta bulunan restoranın lisansı 30 günlüğüne askıya alınmış, C&C'nin sahipleri Jesse ve April Arellano, Vali Jared Polis'e karşı dava açmıştı.

COLORADO SPRINGS ŞUBESİ AÇIK KALACAK

The Denver Post'ta yer alan habere göre C&C Breakfast and Korean Kitchen, finansal nedenlerle tamamen kapanma kararı aldı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, restoranın bu ay bitecek olan kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.

C&C'nin sahibi Arellanolar, “Buradaki iki yüzlülük, büyük işletmelerin, bizim gibi küçük işletmeler gibi incelenmemesi. Burası, cesurların özgür evi Amerika. Ancak şu anda suçlular övülürken, vatandaşlar suçlu muamelesi görüyor” açıklamasını yaptı. C&C'nin Colorado Springs'te bulunan şubesinin ise açık kalacağı belirtildi.

April Arellano, Anneler Günü'nde sosyal medyada yazdığı mesajda, “Eğer bir şeyler yapmazsam, işimizi kaybedeceğiz. İşimi kaybedecek olsam bile bunun mücadele ederek olmasını tercih ederim” diyerek yasağa rağmen restoranı açmalarını savunmuştu.