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Corona günlerinde gençlik işsiz ve umutsuz

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımlanan rapor gençlerin yaşadığı acı gerçeklere işaret etti.

Başak KAYA
06:00 -
Haberler Ekonomi
Corona günlerinde gençlik işsiz ve umutsuz

Her 3 üniversite mezunu gençten 1'i işsiz. Son 6 yılda genç işsizlik yüzde 7 oranında arttı. 342 bin 282 öğrencinin 2 milyar 95 milyon lira borcu bulunurken, son 8 yılda 2073 genç, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2003-2018 yılları arasında 15-34 yaş aralığında 1274 genç de geçim sıkıntısı nedeniyle intihar etti.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Covid-19 sürecinde gençlerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken bir rapor hazırladı.

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Raporda şu veriler yer aldı: Her 3 üniversite mezunu gençten 1'i işsiz ve 2020 yılının Şubat ayı itibarıyla genç işsizlik yüzde 24.4'e ulaştı. Son 6 yılda ise genç işsizliği yüzde 7 oranında arttı.

2020 yılında üniversite mezunu gençlerin işsizlik oranı yüzde 32 oldu. Son 6 yılda üniversite mezunu gençlerin işsizlik oranı yüzde 10 arttı. Her 4 gençten biri işsiz durumda.

İŞ CİNAYETİ VE İNTİHAR

İş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Son 8 yılda 2 bin 73 genç iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2012 yılında 164 genç iş cinayetlerine kurban giderken, 2019 yılında bu sayı 246'ya çıktı.

Geçim sıkıntısı sebebiyle yaşanan intiharlar da hızla artıyor. 15-34 yaş arasında yaşanan geçim sıkıntısı kaynaklı intiharlar incelendiğinde 2003-2018 yılları arasında 1274 gencin intihar ettiği görülüyor.

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Son güncelleme: 05:45 20.05.2020
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