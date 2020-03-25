Corona hem üreticiyi hem tüketiciyi vurabilir

Corona virüsü nedeniyle çiftçilerin tarlalarında gereken çalışmalarını yapamadığını ifade eden Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, bir hafta içerisinde soğan ve pancarın mutlaka ekilmesi gerektiğini söyledi.

YAŞ ORTALAMAMIZ 50 VE ÜZERİ

Odunpazarı Ziraat Odası'na bağlı 4 bin üye bulunduğunu bunlardan bin 200'ünün 65 yaş üstü olduğunu belirten Başkan Erdemli, “Çiftçinin hali zor. Çiftçilerimiz corona virüsü nedeniyle tarlasına gidip gelemiyor. Salgın nedeniyle çiftçilerimizin büyük bölümü şehir merkezindeki evlerine veya yakınlarına yerleşti.

65 yaş üstü olan çiftçilerimiz köylerine gitmek için polisten izin alması gerekiyor. Geri dönerken de jandarmadan izin alması gerekiyor. Bu da biraz sıkıntılı. 4 bin üyemizin bin 200'ü 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan oluşuyor. Tarımla uğraşanların yaş ortalaması ise 50 yaş ve üstü kesimden oluşuyor. 65 yaş kuralını köyde yaşayanlar için biraz daha esnetmek lazım” dedi.

SOĞANIN KİLOSU ARTIYOR

Erdemli, salgın nedeniyle çiftçilerin tarlalarında çalışamadığını, mevsimlik işçilerin de memleketlerinden gelmediğini belirterek bir hafta içerisinde pancar ve soğan ekiminin yapılması gerektiğini söyledi. Erdemli, çiftçinin tam ekim yapma zamanı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şimdi tarlalarda pancar ve soğan ekim alanları hazırlanmalı. Bir hafta içinde de pancar ve soğanın ekilmesi lazım. Soğanın fiyatı son günlerde iyice arttı. Eldeki soğanın, yeni soğan hasadına kadar yetişmeyeceğini düşünüyorum. Soğan geçtiğimiz hafta pazarda 1,5 liraydı. Şu anda soğanın kilosu 4 liraya yükseldi. Soğan fiyatları şimdiden 2 katına çıktı. Soğan acil olarak ekilmediği takdirde fiyatı geçtiğimiz yıl gibi 8 liraya kadar çıkabilir. Soğanın bu dönemde üretilmeye başlaması lazım. ‘Ben 2 ay sonra soğan ekeyim' dersen bu iş olmaz. Çünkü günü yetişmez. Hasat mevsimi geç kalır, karakışa kalır. Domatesin de şimdiden çimlendirilme işleminin yapılması gerekiyor.

İŞÇİ BULMAK AYRI SIKINTI

Tarlalarımızda çalışmak için işçi bulmak ayrı bir sıkıntı. Bize çalışmaya gelen işçilerin büyük bölümü Urfa'dan geliyor. Onların da corona virüsüne karşı bir kontrol edilmesi lazım. Memleketlerinden çıkıp çalışmaya gelecekler. Hergün benimle birlikte aynı tarlanın içinde birlikte çalışacağız. Bu nedenle virüs kontrolleri yapılmalı. Onların işe bizim de işçiye ihtiyacımız bulunuyor. Onlar olmadan bu ekim-dikim işleri olmaz. Çalışmak için beklediğimiz işçilerin gelememesi de bizi sıkıntıya sokar.”

BUĞDAY VE ARPADA DA SIKINTI YAŞANABİLİR

Eskişehir bölgesindeki çiftçilerin pancar, arpa, buğday, ayçiçeği, mısır ve soğan ekimi yaptığını belirten Erdemli, sözlerini şöyle noktaladı; “Buğday, arpa ekimi 2019 Ekim ayında yapıldı. Yaklaşık bir ay önce de yulaf ekimi gerçekleşti. Bunların hasadı da Ağustos ayında olacak. Onların da sulanması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde çiftçilerimiz su sıkıntısı da yaşayabilir. Havalar biraz kurak gidiyor. Bugünlerde yağışın bol olması gerekiyordu. Yağışlar olmazsa buğday ve arpada da sıkıntı yaşanabilir. Ekili alanlara yağmur yağarsa sulamadan kurtuluruz. Aksi halde sulamak gerekecek. 65 yaş üstü üyelerimiz bu sefer de tarlalarını sulamada sıkıntı yaşayacak”