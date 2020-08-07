Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan piyasada hareketliliğe buzdolabı satışları ile yanıt

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya’daki cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan ekonomiye ilişkin sorulara özetle şu yanıtları verdi:

*Dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri gözden geçirecek olursanız, ABD olmak üzere Rusya, Avrupa bütün buralarda ekonomide corona virüsü seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz, burada tüm samimiyetimle içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum, bize zaten dışarıdakiler yetiyor.

* İçeridekiler de onlara pompalama görevi ifa ediyorlar.

* Çok açık samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım'ında göreve geldik.

* Göreve geldiğimiz zaman sizler de yazılı ve görsel medya olarak size söyleyeceğim rakamlara dikkat edin.

* 2002'de milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı.

* Bakın nereden nereye. Fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve bu rakam 2019'da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil noktasında satışlara bakalım.

2002’de yurt içi satışlar 91 bin idi, 2019’da ise bu rakam 387 bine çıktı.

*Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002 ‘de 1 milyon 88 bindi. Fakat 2019’da bu rakam… 2017 itibariyle 3 milyon 107 bin, 2019’da ise 2 milyon 486 bin adede çıktı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK’A DESTEK

*Ekonomide bu söylenenlerin hepsi bir tarafa, benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar hepsi bunlar yetişemediği üzüme koruk diyorlar. Sen ülkeye bak. Türkiye nerede, batı nerede, dünya nerede…

*İşte corona virüste, biz 150’ye yakın ülkeye biz maskeden tuluma ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. E bunlar bedelsiz olmuyor, bir şeyle olmuyor. Bunları görmüyor musunuz ya?

*Böyle bir dönemde biz hastaneyi bitirdik. E bunlar neyle oluyor? Bu Türkiye’nin gücünü gösteriyor.