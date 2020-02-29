Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine yeni atama

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine, Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar atandı. Karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu kurulda Sakar dışında şu isimler bulunuyor: Nihat Zeybekci, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Yiğit Bulut, Gülsüm Azeri, Hakan Yurdakul, Doç. Dr. Hatice Karahan, Korkmaz Karaca, Mehmet Ali Akben, Meltem Taylan Aydın, Prof. Dr. Servet Bayındır.

ZEYNEP MÜJDE SAKAR KİMDİR?

1982 yılında Şanlıurfa’da doğan Sakar, Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi. İkinci Üniversite olarak Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde aldı. Doktorasını Harran Üniversitesi'nde Ekonomi alanında tamamlayarak 2015 yılında Doktor ünvanını aldı.

Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olan Sakar, 2019’da Doçent. Dr. ünvanını aldı.

2010 yılından bu yana AKP içinde çeşitli görevlerde bulunan Sakar, 30 Ağustos 2018 tarihinde AKP Genel Merkez Genel Sekreter Yardımcısı olarak görevlendirildi. Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevini sürdürüyor.