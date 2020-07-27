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Dardanel’in fabrikasında 14 günlük karantina kararı

Corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken Çanakkale'de Dardanel şirketine ait fabrikada 14 günlük gözetimli karantina kararı alındı. İşçiler akşamları fabrika sahasındaki konaklama yerlerinde kalacak.

Sozcu.com.tr
14:22 -
Haberler Ekonomi
Dardanel’in fabrikasında 14 günlük karantina kararı

Çanakkale’de Dardanel Önentaş Gıda’ya ait fabrika için karantina kararı alındı. Şirketin bugün KAP’a yaptığı açıklamada, “Bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır” denildi.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimizin Çanakkale’deki fabrikasında Covid-19 salgınına karşı çalışanlarımızın sağlığını korumaya yönelik alınan tedbirler sıkı şekilde uygulanmaktadır. Bu sayede üretim faaliyetlerimizde herhangi bir aksama yaşanmamıştır.

Bundan sonra da üretim faaliyetlerimizde bir aksama yaşanmaması için, bugünden geçerli olmak üzere 14 gün süreyle çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da tarafımızca gözetim altında tutulduğu kapalı devre çalışma sistemi tedbir olarak uygulanacaktır.”

Kararın Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda alındığı, çalışanların işlerine devam edeceği, akşam ise fabrika sahasındaki konaklama yerlerinde kalacağı öğrenildi.

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