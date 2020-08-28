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Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL kaynak

Ödenek yetersizliğinden projenin sadece üçte biri tamamlanan Adana'daki Devlet Bahçeli Köprüsü için Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Cumhurbaşkanı kararı ile köprünün yapım işi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar projenin maliyetinin çok yüksek olduğunu belirtmişti. Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL kaynak ayırdı. Köprü için 2017 yılında belediyenin borçlanma talebine AKP'li Meclis üyeleri ret oyu vermişti.

Sozcu.com.tr
15:44 -
Haberler Ekonomi
Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon TL kaynak

Adana’da yeni stadyum, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünü rahatlatması beklenen Devlet Bahçeli Köprüsü’nün temeli 2016 yılında atıldı.

O tarihten bu yana köprünün anca üçte biri tamamlanabildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar geçen günlerde yaptığı açıklamada belediyenin bu projeyi tamamlayacak maddi imkanı olmadığını dile getiriyordu.

İhlas Haber Ajansı’nda yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar ile köprünün yapımı Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanlığı’na bağlandı. Bakanlık bu proje için 700 milyon TL harcayacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce Seyhan Nehri üzerine yapılması için 2016 yılında temeli atılan ancak inşaatına başlanamayan Devlet Bahçeli Köprüsü için CHP ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile 240 milyon lira borçlanma kararı çıkmıştı. AKP’li üyeler, aleyhte oy kullanmıştı. Fotoğraf: DHA

Gidiş-dönüş üçer şerit, ortasında da raylı sistem planlanan köprü, bin 800 metre uzunluğa sahip olacak. 39 metre genişliğinde, üzerinde toplam 6 şeritli karayolu ve çift hatlı demiryolu olacak şekilde projelendirilen Devlet Bahçeli Köprüsü'nde 24 ayak bulunacak. Köprüde toplam 585 adet çelik kiriş kullanılarak, nehir üzerinden geçen 900 metrelik bölüm oluşturulacak.

BUGÜNE KADAR 120 MİLYON TL HARCANDI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Habertürk’e bir süre önce yaptığı açıklamada, önceki belediye döneminde 215 milyona yapılması planlanan köprüye 120 milyon TL harcandığını, projenin daha sonra iptal edildiğini söyledi.

İnşaatı yapan firmadan projeyi yenilemesini istediklerinde 600 milyon TL’lik bir tutarla karşılaştıklarını belirten Karalar, “Biz göreve seçildikten sonra Sayın Bahçeli’nin ismini taşıyan bu köprünün tamamlanması için projeye 40 milyon TL aktardık ancak projeyi yapan firma bize tam 600 milyon TL’lik bir maliyet çıkardı” diye konuştu. Daha tamamlanmadan proje için 820 milyon TL’lik bir maliyet tablosu ortaya çıktı.

Köprüden raylı sistem de geçmesi bekleniyor. Fotoğraf: İHA

Adana AKP CHP Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli Haber Habertürk Meclis MHP Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan trafik WhatsApp
Son güncelleme: 16:01 28.08.2020
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