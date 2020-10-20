Devleti 270 milyar lira daha borçlandıracaklar

Aşırı harcamalara para yetiştiremeyince borçlanmayı artıran AKP hükümeti önümüzdeki yıl, devleti 270 milyar 847 milyon lira daha borçlandırmak için TBMM'den yetki istedi. TBMM'ye sunulan 2021 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ile talep edilen yeni borçlanma yetkisinin 246 milyar 225 milyon lirası bütçe açıklarının finansmanında kullanılacak. Bu para yetmezse 24.6 milyar liralık daha borç alınacak.

2021 yılı bütçe teklifine göre, önümüzdeki yıl genel bütçeye dahil kamu idarelerine 1 trilyon 328 milyar lira harcama yapılacak ve bu harcamanın 1 trilyon 82 milyar lirası genel bütçe gelirlerinden karşılanacak. Arada kalan ve aynı zamanda bütçe açığını ifade eden 246 milyar 225 milyon lira piyasadan yapılacak borçlanmayla finanse edecek.

Öngörülen giderlerin daha fazla artması veya gelir hedeflerinin tutmaması halinde borçlanılacak tutarın yüzde 5'i kadar, yani 12 milyar 311 milyon lira ilave borç alınacak. Bu ek borçlanma da yetmezse Cumhurbaşkanı yetkisiyle 12 milyar 311 milyon liralık ikinci ek borçlanmaya daha gidilecek. Hükümet bu yıl bütçe açığı dışında yüzde 5+5'lik iki borçlanma yetkisini de kullanmış, bu para da yetmeyince yüzde 5+5'lik yetkiyi iki katına çıkarmak için Meclis'e teklif sunmuştu.

ALBAYRAK'IN YETKİSİ ARTTIRILDI

Piyasaya kredi dağıtan kamu bankalarına Hazine üzerinden destek sağlamak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a verilen ikrazen özel tertip iç borçlanma senedi ihraç etme yetkisindeki oran yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkarılacak. Böylece 2021'de borçlanma yoluyla kamu bankalarına 54.1 milyar lira kaynak sağlanacak. Son iki yılda bu yolla 61 milyar lira kaynak aktarıldı.