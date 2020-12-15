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Devletin 840 milyon lirası dernek ve vakıflara akmış

2019 yılında çok sayıda bakanlık ve kamu kurumunca “dernek ve vakıflara yardım” adı altında para aktarıldığı ortaya çıktı.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 04:25, 15/12/2020
Haberler Ekonomi
Devletin 840 milyon lirası dernek ve vakıflara akmış

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan Faaliyet Raporu'nda yer alan verilere göre, çok sayıda bakanlık ve kamu kurumu, dernek ve vakıflara 2019'da 840 milyon lira para verdi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'in sorusuna sadece Sağlık Bakanlığı yanıt verdi ve Yeşilay ile Kızılay'a para aktardığını açıkladı. MEB ise 428.5 milyon lira aktardığı dernek ve vakıf isimlerini vermedi. Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı da soruyu yanıtsız bıraktı.

Ali Keven

“SERMAYE TRANSFERİ”YMİŞ

“Sermaye transferi” başlığı altında dernek ve vakıflara Kültür ve Turizm Bakanlığı 83.5 milyon lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı da 7.2 milyon lira para aktardı. Keven, dernek ve vakıflara 428.5 milyon lira aktaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenerek, “83 milyonun, atanmayan öğretmenlerin hakkını hangi dernekler yiyor?” diye sordu.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı meb Milli Eğitim Bakanı para Sağlık Sağlık Bakanlığı Yozgat
Yayınlanma Tarihi:05:30,