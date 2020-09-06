Devletin depoları maske ile doldu

Yurtiçinde koruyucu maske ve tulum sıkıntısı yaşanmaması için bu ürünlerin ihracatı ön izne bağlanmıştı. Ayrıca ihraç edilen ürün sayısına göre devlete hibe şartı getirilmişti. Aylardır devrede olan bu uygulamaya karşın hazır giyim sektörü, ilk 8 ayda 750 milyon dolarlık sağlık ürünü ihracatı gerçekleştirdi. Temmuzda 1.8 milyar dolar çıtasını aşarak kendi rekorunu kıran hazır giyim, ağustos ayında da 1 milyar 546 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, koruyucu sağlık ürünlerinde uluslararası pazarlarda fiyat rekabetinde sorun yaşandığını söyledi. Çin'in bu dönemde koruyucu sağlık ürünlerinde 30 milyar dolarlık ihracat yaptığını belirten Gültepe, ihracatta uygulanan hibe ve izin şartının maliyetleri artırdığını aktardı.

İHRACAT KATLANIR

Gültepe, bu uygulamanın kaldırılması durumunda ihracatı en az 3 kat artıracaklarını kaydetti. Devlet Malzeme Ofisi'nin İstanbul'daki depolarının hibe maskelerle dolduğunu ifade eden Gültepe, ihracatçıların hibe için Eskişehir gibi şehirlere yönlendirildiğini dile getirdi.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 20 ARTTI

Salgınla birlikte tedarik zincirinin yeniden yapılandığını söyleyen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin Avrupa'da avantajlı olduğunu belirtti.

Gültepe, “Avrupa'nın yanı sıra ABD'de de büyük bir potansiyel var. Hedef pazarlarımız arasında yer alan ve yılda 100 milyar doların üzerinde hazır giyim ürünü ithal eden ABD'den Çin ile ticaret savaşı nedeniyle Türkiye'ye bir yönelim gözlemliyoruz. Toplam hazır giyim ihracatımız 8 ayda yüzde 12 azalırken aynı dönemde ABD'ye ihracatta yüzde 19.3'lük artış gerçekleştirdik” dedi.