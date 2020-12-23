DİSK: Asgari ücret insan onuruna yaraşır bir düzeye yükseltilmeli

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2021 yılı asgari ücret taleplerini açıklamak amacıyla eş zamanlı olarak DİSK Bölge Temsilciliklerinin bulunduğu illerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri (Bölge Çalışma Müdürlükleri) önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

TÜİK'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunduğu 2 bin 792 lira olarak sunduğu 2021 yılı asgari ücretin yetersiz olduğunun altını çizen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu mu adaletiniz? Bu mu ülkenin bütün güzelliklerini üreten işçi sınıfına reva gördüğünüz asgari ücret?” diye sordu.

“İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR ASGARİ ÜCRET İSTİYORUZ”

Çerkezoğlu şöyle konuştu:

Buradan ülkeyi yöneten ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinde belirleyici konumda olan hükümete sesleniyoruz. Bir yandan yaşanan ekonomik kriz diğer yandan covid-19 pandemisinin yarattığı bu yoksulluk sürecinde bu olumsuz koşullarda yapmanız gereken göreviniz alım güçleri düşen milyonları korumak, sosyal devleti yeniden hatırlamak, salgının ve ekonomik krizin yarattığı yoksullaşmaya karşı asgari ücreti insan onuruna yaraşır bir ücrete yükseltmektir.

Yıllar içinde asgari ücret sürekli geriledi alım gücümüz sürekli düştü. Dolar, altın ve enflasyon karşısında asgari ücret sürekli geriledi. Gıda enflasyonu geçtiğimiz yıla göre katbekat artmış durumda. Asgari ücretlinin en önemli gider kalemlerinden birisi olan gıda enflasyonunun resmi rakamlarla bile yüzde 25'lere yanaştığı bir süreçte, evet insan onuruna yaraşır bir asgari ücret istiyoruz”

“ADALETLİ BİR GELİR DAĞILIMI İSTİYORUZ”

Büyümeden ve milli gelir artışından payını alan bir asgari ücret istediklerini ifade eden Çerkezoğlu, “1978 yılında bu ülkede asgari ücret kişi başına milli gelirden yüzde 3,5 daha fazlasıydı. Aradan 42 yıl geçti 2020 yılında asgari ücret kişi başına düşen milli gelirden yüzde 40 daha altına düştü.

Yani çalışıyoruz üretiyoruz, hepimizin çalışarak ürettiği toplam değere milli gelir diyoruz bu milli gelirin katça paylaşıldığı adaletli bir gelir dağılımı istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na TÜİK rakamını sundu. ‘Bir işçinin geçinmesi için gerekli asgari tutar 2 bin 792 liradır' dedi.

Böylelikle asgari ücretle ilgili bir standart oluşturulmaya çalışılıyor. Buradan soruyoruz bu mu adaletiniz? Bu mu ülkenin bütün güzelliklerini üreten işçi sınıfına reva gördüğünüz asgari ücret. TÜİK'in belirlediği ve masaya sunduğu bu rakam her şeyden önce ülkenin gerçekleriyle aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının beklentileriyle hiçbir biçimde uyuşmamaktadır.

Bütün uluslararası standartlarda da söylendiği gibi ve Türkiye'nin imza koymuş olduğu Birleşmiş Milletler Avrupa Konseyi ve İLO kararlarında da söylendiği gibi, ‘işçinin ailesiyle birlikte geçinebileceği bir ücrettir. Yani 2 bin 792 lirayla bir işçi kirasını, mutfak masraflarını, elektrik, su ve doğalgaz faturasını bırakın diğer giderleri en temel olmazsa olmaz giderlerini karşılaması mümkün değildir” diye konuştu.

“KESİNTİ YÜKLERİNİN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN KALDIRILMASINA ÇAĞIRIYORUZ”

Arzu Çerkezoğlu şöyle tamamladı:

“TÜİK'in bir işçi üzerinden hesapladığı 2 bin 792 lira rakamı DİSK olarak bizim 2021 yılı için önerdiğimiz bir işçinin ailesiyle birlikte geçinmesi gereken ücret olan 3 bin 800 liranında tehit edilmesi anlamına gelmektedir.

O nedenle biz buradan bir kez daha Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirleyici konumda olan hükümeti ve işverenleri asgari ücreti uluslararası standartlara uygun biçimde işçinin ailesini hesaba katarak belirlemeye, milli gelir artışından payını alacak biçimde belirlemeye ve asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakıldığı bir biçimde hesaplanmasını ve bütün kesinti yüklerinin asgari ücret üzerinden kaldırılmasına çağırıyoruz.

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde yüzbinlerce iş yerinin kapandığı milyonların yoksullaştığı bu süreçte 2021 yılı asgari ücreti farklı biçimde hesaplanmalıdır. 2021 yılı asgari ücreti salgının yarattığı gelir kaybı hesaba katılarak belirlenmeli ve 2021 yılı asgari ücretinin brütü net olarak ödenmelidir.

Asgari ücret ve bütün ücretlelerin asgari ücret düzeyindeki bölümü tüümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücretin üzerinde SGK primi başta olmak üzere kesinti yükleri hazineden karşılanmalıdır.”

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