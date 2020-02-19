Dolandırıcıların yeni yöntemi: Teslim edilemeyen kargo!

Maalesef Türkiye’de dolandırıcıların en çok kullandığı yöntemlerden olan telefon dolandırıcılığında yeni bir yöntem ortaya çıktı. Vatandaşları arayan bir numara kişiye kargosu olduğunu ancak adresine teslim edilemediğini söyleyip telefonu kapatıyor. Aynı numaradan geri aradığında kuryeye ulaşması için kendisine 0800’lü bir numara veriliyor. Bu numarayı vatandaşlar bu numarayı arayınca telefonda oyalanıyor ve böylece arayan kişiden büyük ücretler tahsil ediliyor.

AĞILÖNÜ: ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUZ

Çağrı Merkezi Derneği Başkanı Rengin Ağılönü konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Zaman zaman gündeme gelen telefon dolandırıcılığı haberlerini tüm kamuoyu gibi çağrı merkezi sektörü olarak kendilerinin de üzüntüyle takip ettiklerini belirten Ağılönü, “Burada vatandaşların güvenli bir hizmet alıp almadıklarından emin olmaları için şu soruların cevaplarından emin olmalılar; arayan taraf gerçekten bir ürün ya da hizmet sunuyor mu? Bu ürün veya hizmet, güvenli koşullarda sunuluyor mu? Bu firma, güvenilir bir firma mı? Bu gibi durumlarda öncelikle arayan firmayla daha önceden bir alışveriş ilişkisi olup olmadığına dikkat edilmeli; eğer daha önceden alışveriş yapılan bir markaysa ve numarası tanınıyorsa güvenli bir alışveriş yapılabileceği varsayılabilir.” dedi.

“KİŞİSEL BİLGİLERE NASIL ULAŞILDIĞI SORULMALI”

Daha önceden alışveriş yapılmayan bir kurum aradığı takdirde mutlaka kişisel bilgilere ne şekilde ulaştıklarının sorulması gerektiğini belirten Ağılönü, “Eğer karşı tarafta görüşülen kişi, kişisel bilgilere ne şekilde ulaştığını net bir şekilde açıklayamıyorsa, dikkatli olmak gerekiyor. Bu durumda eğer teklif yine de cazip geliyorsa, arayan kişiye hangi firmadan aradığı, firma bilgilerinin hangi kanallardan teyit edilebileceği sorulmalı. Arayan numarayı ve firmayı gerekiyorsa telefonla ulaşılarak ya da internetten kontrol ettikten sonra alışveriş tamamlanmalı. Eğer vatandaşımız hala emin olamıyorsa kapıda teslimat esnasında ödeme seçeneğini de tercih edebilirler. Bir de telefonda görüşülen firmadan emin olmadan kesinlikle kişisel şifreler ve bilgiler paylaşılmamalı. Bu şekilde dolandırılmanın önüne büyük ölçüde geçilebileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

AĞAOĞLU: BTK VE OPERATÖRLER MUTLAKA ÖNLEM ALMALI

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Bu durumdan vatandaşları koruyacak tedbirleri alma görevinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) olduğunu söyleyen Ağaoğlu, “5809 sayılı kanuna göre tüketicilerin sağlıklı hizmet almalarını sağlamak BTK’nın görevidir. BTK bu tür servisleri engellemeli ve derhal önleyici tedbirler almalıdır.” dedi. Ağaoğlu şöyle devam etti:

Tüketicinin kullandığı hattın işletmecisi olan operatörlerin de bu tür hatlara ulaşımı kısıtlama imkanı varken bunu yapmaması, onların da bu durumdan çıkar sağladıkları anlamına gelir. Bu tür hatlar arandığında ücretlendirmenin normal olmadığı yönünde bir uyarı yapılması gerekiyor. BTK ve operatörler mutlaka önlem almalı. Biz milyonlarca insanı uyaramayız.

Vatandaşlar da kendilerini arayan numaralar hakkında internet sitelerinde bir çok yorumda bulunuyor. İşte onlardan bazıları:

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