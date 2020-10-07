Dolar, altın ne kadar oldu? Piyasada son durum ve teknik analizler (07.10.2020)

ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının takip edileceği yeni güne dolar/TL 7,84’ü aşarak rekor seviyesine yakın başladı, euro/TL ise 9,22’yi aşarak rekor kırdı. Halen corona virüsü tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump’ın Demokrat Parti ile Beyaz Saray arasındaki corona virüsü yardım paketi görüşmelerini sonlandırması piyasalarda dalgalanmaya sebep oldu.

PİYASADA NELER TAKİP EDİLECEK?

Bugün yurt içinde eylül ayı Hazine nakit dengesi takip edilecek. Hazine nakit dengesi, ağustos ayında 30,4 milyar TL'lik fazla vermişti.

Bütçe dengesi ise ağustos ayında 28,2 milyar TL fazla vermiş böylece yıllık açık temmuzdaki 194,2 milyar TL'den 166,5 milyar TL'ye, tahminlerimize göre GSYH'e oranı da %4,2'den %3,6'ya yükselmişti.

Yurt dışında ise Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanakları izlenecek.

TRUMP YENİ PAKET GÖRÜŞMELERİNİ SONLANDIRDI

Halen corona virüsü tedavisi gören ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti ile Beyaz Saray arasındaki corona virüsü yardım paketi görüşmelerini sonlandırdı. Trump’ın görüşmeleri sonlandırdığını açıklamasının ardından ABD borsaları %2’ye yakın eksiye geçtikten sonra günü %1’in üzerinde kayıpla kapattı.

Reuters’ta yer alan habere göre; Aralarında 3 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimlerde Trump’ın rakibi olan Joe Biden’ın da bulunduğu Cumhuriyetçi ve bazı Demokrat Partili vekiller ABD’de Trump’ın salgın sırasında halka destek olması gerektiğini söyleyerek kendisini eleştirdi.

Başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden, Trump’ın ABD’lilere sırtını döndüğünü söyledi. Trump dün gece saatlerinde Twitter’dan yaptığı bir dizi açıklamada hava yolları için 25 milyar dolar, küçük işletmelere destek için 135 milyar dolar ve her ABD’li başına 1.200 dolar yardım içerecek bir paketi derhal geçirme çağrısında bulunarak, “Bu teklifi imzalamaya hazırım” dedi.

PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

ABD Başkanı Trump’ın corona virüsü krizinde ekonomiyi desteklemek için yeni bir teşvik paketi çıkarılması müzakerelerini durdurma kararı petrol fiyatlarını aşağı çekti. Trump’ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından pazartesi günü ve dün sabah güçlü yükseliş gösteren petrol fiyatları, Trump’ın müzakereleri seçim sonrasına kadar durdurma kararı ile birlikte geriledi.

Petrol fiyatlarının gerilemesinde API’nın ABD’de petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 951 bin varil arttığını açıklaması da etkili oldu. ICE’de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 41,69 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda düne göre 63 cent düşüşle 42,02 dolar seviyesinde. NYMEX’de Batı Teksas petrolü de 75 cent düşüşle 39,92 dolar/varilden işlem görüyor.

Sokakta herkes “Dolar ne kadar olur?”, “Paramızı altına mı yatırsak?” gibi soruları soruyor. Bu konuda finansal kurumların oluşturduğu bugünkü notlar ise şöyle:

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültene göre, gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında ağırlıklı olarak iyimser bir performans sergilese de TL tarafında yüksek bir toparlanmanın görülmediği gözlemleniyor. 7,74'ün kuvvetli destek (düşüş yönündeki fiyatın karşılaştığı ve aşmakta zorlandığı fiyat seviyesi) olduğu kurda, 7.83067 ve 7.85768 seviyeleri direnç (yükseliş yönündeki bir fiyatın aşmakta zorlandığı fiyat seviyesi) noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 7.72823 – 7.68446 – 7.62725 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

QNB Finansinvest analizinde ise, “Dolar kuru dün TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel olarak dolar karşısında değer kaybı ile yükselişteydi. 7,72 destek konumunda, yukarıda ise 7,85-7,87 bandı direnç olarak izlenebilir.” denildi

Ahlatcı Yatırım tarafından paylaşılan piyasa notunda, “Teknik olarak incelediğimizde, kurun 7,78 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,80, 7,82 ve 7,84 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 7,76, 7,74 ve 7,72 destek seviyeleri takip edilebilir.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

Altın fiyatları ilk işlemlerde bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra ekonomik toparlanmaya yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesi ve Trump’ın corona virüsüne yakalanmasının ardından ABD başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliğin etkisiyle hafif yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı ilk işlemlerde 1,872.66 dolar ile 28 Eylül’den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra %0.3 artışla 1,882.12 dolarda bulunuyor.

Ahlatcı Yatırım’ın piyasa notunda, “Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1884 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altının da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1878, 1870 ve 1862 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1890, 1897 ve 1904 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.” denildi.

İnfo Yatırım tarafından paylaşılan bilgi notunda, “Yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1887.57 – 1906.54 – 1918.88 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1872.71 –1849.52 – 1821.89 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.” ifadelerine yer verildi.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından paylaşılan notta borsada geri çekilmenin devam edebileceği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: Dünkü piyasa beklentimiz “Mevcut işlem hacimleri ile 1182 ve 1200 yönelimde kanal içerisinde düzeltme gelebileceğini düşünüyoruz, şeklindeydi. Dün yükselen kanal direncine yaklaşırken hacimdeki zayıflıklar 1170'den düzeltme getirdi ve trend içerisinde kar realizasyonları tetiklendi.

Bugün dünkü realizasyonların etkisi ile 1152.52 ve 1150.40 desteğine geri çekilme ile devam edebilir. Bu seviyelerde sınırlı kalacak günlük realizasyonda 1170 seviyesini gün içerisinde yeniden test edebiliriz. 1150.40 seviyesi kırılırsa düzeltmenin ana destek noktasına kadar yani 1137.2 kadar bir geri çekilme olabilir. 1137.2 kırılmadığı sürece 1182-1200 hedefleri ortadan kalkmayacaktır.

Ak Yatırım Araştırma Bölümü Tarafından Hazırlanan notta ise, “BIST100 dün gün içerisinde test ettiği 1170 seviyesinden geri çekilme yaşadı. Kapanış 1153.71 seviyesinde gerçekleşti. Yaşanan geri çekilmeyi kısa periyot içerisinde sınırlı düzeltme eğilimi olarak değerlendiriyoruz. Hareket, saatlik periyotta destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 1145/35 bandı üzeriyle sınırlı durumda. Bu bant üzerindeki harekete bağlı olarak kısa periyot için endekse yönelik iyimserliğimizi sürdürüyoruz. Bant altına yaşanacak sarkma durumunda saatlik grafikler açısından bir miktar zayıflamadan ve 1116 seviyesine yönelmeden bahsediyor olacağız. BIST100'de 1145-1135-1116 destek, 1170-1180-1195/1200 direnç olarak belirtilebilir.” ifadelerine yer verildi.