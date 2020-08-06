Dolar ne kadar oldu? (06.08.2020)

Yaklaşık 2 aydır 6,85 seviyesine demir atan dolar/TL corona virüsü vakalarının yeniden yükselişe geçmesinin ardından 7 seviyesinin üstüne çıktı. Dolar/TL bugüne de 7’nin üstünde başlarken euro 8,40’ı aşarak tarihi rekorunu kırdı. Gram altın da 465 TL’yi geçerek tarihi rekorunu kırdı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk dün, altın fiyatlarında yaşanan yükseliş hakkında sozcu.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunmuştu.

Lübnan'da yaşanan patlamanın o bölgede bir stratejik gerginlik oluşturacağı beklentisini artıracağını söyleyen Yıldırımtürk, “Bilinen nedenlere ek olarak bugünkü yükselişte Lübnan'da yaşanan patlamanın da etkisi var. Dün akşam sadece altın yükseldi. Bu da stratejiik gerilim ve Lübnan kaynaklı. Bunun yanında ABD senatosunda görüşülecek olan 1 trilyon dolarlık yeni destek paketi de ons altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.” demişti.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Önceki dün Londra’daki swap (döviz takası) faizlerinin astronomik seviyelere çıkmasıyla birlikte dolar/TL 7 seviyesinin altına çekilmiş hatta bazı yabancı bankalar yerli bankalara ödeyecek TL bile bulmakta zorlanmış bunun üzerine Borsa İstanbul’da hisse satmışlardı. BIST 100 endeksi bu adımların etkisiyle önceki gün yüzde 3’ün üzerinde kayıp vermişti.

ÜNLÜ & Co bilgi notunda ise, Londra swap piyasasına sunulan TL likiditesinin azalmasına paralel olarak swap faizlerinde yaşanan keskin yükselişin önceki gün dolar/TL'nin 6,90'ın altını test etmesini sağladığı belirtilmişti.

Ancak swap faizlerindeki yükselişin TL'ye ilk etapta değer kazandırabilecek olsa da bu tip fiyat hareketlerinin sağlıklı olmayacağı için kısa vadede volatilitenin devam edebileceğini göz önünde bulundurmak gerektiği belirtilen açıklamada, “Kaldı ki, dünkü geri çekilmenin kalıcı olamaması da bu görüşümüzü destekler nitelikte. Öte yandan enflasyon ise temmuz ayında %0,85'lik piyasa beklentisinin altında %0,58 artış gösterdi. Böylece 12 aylık TÜFE %12,62 seviyesinden %11,76'ya gerilemiş oldu.” ifadeleri kullanılmıştı.

SWAP FAİZİ NORMALE DÖNÜNCE DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise sozcu.com.tr'ye yaptığı yorumda yabancıların önceki gün TL satışı yaparak döviz pozisyonlarını kapattığını açıklarken swap faizlerinin normale dönmesiyle Türk Lirası'nın değer kaybetmeye devam ettiğini söylemişti. Erkan, “Salı günü offshore kısa vadeli fonlama oranları yurt dışında Türk Lirası likidite sıkışıklığı nedeniyle yüzde 1000’lerin üzerini gördü. Bugün swap faizleri normalleşiyor, yüzde 20’ye doğru indi ve swap normalleşirken Türk Lirası'nın değer kaybettiğini görüyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ YÜKSELTEBİLİR

Döviz piyasalarının yarattığı baskı ile MB’nin düşük faiz politikasının ise sürdürülebilir olmaktan çıktığı dile getiriliyor. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, mevcut politikalar nedeniyle Türkiye’de artık “önden yüklemeli” bir faiz artış süreci beklediğini açıklamıştı. ABD’li yatırım bankası yıl sonuna kadar 175 baz puan, önümüzdeki yıl ise 400 baz puan faiz artışı öngördü.

Ekonomistler, kredilerdeki artışın yavaşlatılmasının, enflasyonla uyumlu faiz politikasına geçilmesinin kurlarda daha istikralı bir seyir yaratacağını belirterek “Bu aynı zamanda dolarizasyonu kontrol etmemizi kolaylaştıracak” değerlendirmesini yaptı.