Dolar ne kadar oldu? (10.03.2020)

Petrol fiyatlarında yaşanan şok düşüş ve corona virüsü etkisiyle dün Asya piyasalarında başlayan, Avrupa’da devam eden düşüşler, ABD piyasalarını vurdu. ABD’de hisse senetleri, haftanın ilk işlem gününü son 12 yılın en sert düşüşleriyle tamamladı.

İŞLEMLER 15 DAKİKALIĞINA ASKIYA ALINDI

Amerikan borsalarındaki çok sert düşüş sonrası işlemler 15 dakikalığına askıya alınırken; S&P 500 Endeksi’ndeki yüzde 7’lik düşüş sonrası Aralık 2008’den beri ilk kez devre kesici uygulandı. Kayıplar bir gün içinde yüzde 20’yi bulursa borsa o günlük tamamen kapatılıyor.

Dow Jones endeksi yüzde 7.79, Nasdaq 100 yüzde 6.83, S&P 500 ise yüzde 7.60 değer kaybederek günü tamamladı. Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 5.54 kayıpla işlem gününe nokta koydu.

Petrol fiyat hareketleri, corona virüsü ve Hazine ihalelerinin izleneceği yeni güne Dolar/TL 6,14 seviyesinden başlarken, Euro/TL 6,99 seviyesinden açıldı.

Petrol fiyatları yüzde 6-7 civarında yükselişte seyrediyor.

OCAK AYI BAŞINDA FİYAT 72 DOLARDI

Petrol fiyatları ocak başında 72 dolardan işlem görüyordu. Petrol fiyatları 2003 yılından bu yana 30 dolar seviyelerine gerilememişti. Küresel ekonomide yaşana gelişmelerden doğrudan etkilenen ham petrol fiyatları ABD’de kredi ve mevduat krizinin yaşandığı 1991’de Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 40 dolar seviyesindeydi.

2007’nin Aralık ayında 140 dolardan işlem gören petrol, 2008’de finansal krizle birlikte 45 dolara kadar gerilemişti.

TRUMP: TÜKETİCİ İÇİN İYİ

ABD Başkanı Donald Trump, Rus-Suudi anlaşmazlığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşe “Tüketici için iyi” yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, corona virüsü yol açtığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek için alınacak birçok tedbiri Kongre ile görüşeceklerini, alınacak tedbirler arasında ücretlerden alınan verginin düşürülmesi ve saatlik ücretle çalışanlar için yardımın da yer alabileceğini bildirdi.

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