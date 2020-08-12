Son dakika… Altın fiyatlarında büyük düşüş! İşte dolar ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL hafta başında sert yükselişle 7.40 seviyesindeki tarihi rekoru gördükten sonra TCMB’nin dün daha da kuvettlendirdiği sıkılaştırma adımlarıyla desteğiyle 7.21’e kadar geriledi.

Türkiye’ye yönelik fiyatlamalarda iyimser seyir Merkez Bankası’nın geçmişte de birçok kez kullanılan ve piyasa tarafından örtülü faiz artışı olarak da adlandırılan likidite sıkılaştırması ile birlikte geldi.

Bankacılar TCMB’nin yanı sıra mevduat ve kredi faizlerinin de artırılması, aktif rasyosunun gevşetilmesi, yabancı bankalara swaplarda sınırlamanın sadece belirli alanlarda olsa da gevşetilmesi gibi bir arada atılan adımların ve küresel risk iştahındaki canlı seyrin piyasada son dönemdeki satış baskısını kırdığını belirtiyorlar.

MEVDUAT FAİZLERİ ENFLASYONUN ALTINDA KALIYORDU

Bankacılar özellikle mevduat faizlerindeki yükselişin döviz cinsi mevduata yönelme eğilimini sınırlamak açısından önemli olduğunu belirtiyorlar.

TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi dikkat çekmişti.

HESAPLARDAKİ DÖVİZ TARİHİ ZİRVEDE

Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları sadece iki haftada 9 milyar dolar artarak 204 milyar dolardan 213 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada IMF finansmanı reddederken faiz oranlarının daha da düşmesini temenni ettiğini belirtiyor.



PUTİN AÇIKLADI, ALTIN DÜŞTÜ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in SputnikV adını verdikleri corona virüsü aşısının hazır olduğunu açıklamasının ardından altın fiyatlarında yüzde 7'ye yaklaşan kayıplar yaşandı. 480 TL'yi aşan gram altının fiyatı 435 TL'ye kadar geriledi. Kimi uzmanlar bu hareketin altın fiyatlarında bir düzeltme olduğunu söylerken Rusya'nın ürettiği aşıya karşı batıda oluşan kuşkucu tavır batı piyasalarının bu aşıya tepki vermemesine neden oldu.