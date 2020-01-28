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Dolar ne kadar oldu? (28.01.2020)

Dolar/TL corona virüsün küresel piyasalarda oluşturduğu baskı unsuru sebebiyle son üç haftanın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Piyasa ise cuma günü S&P'nin Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini bekliyor.

Sozcu.com.tr
07:39 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (28.01.2020)

Dolar/TL 5,94 seviyesinde yatay bir seyirde güne başladı. Aysa piyasalarında oluşan corona virüs tedirginliği gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Türk Lirası da bu baskıdan nasibini alarak dolar karşısında değer kaybına uğradı.

Piyasalar cuma akşamı S&P’nin Türkiye hakkındaki değerlendirmesini takip edecek. Foreks’in 13 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P’nin planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak, Türkiye’nin ‘Durağan’ olan görünümü ile ‘B+’ olan notunu sabit tutması bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e korona virüsüne karşı yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

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Son güncelleme: 07:47 28.01.2020
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