‘Dönüşemeyen yok olacak’

Dünya otomotiv endüstrisinde hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Otomotiv üreticileri, daha çevreci ve teknolojik araçlar üretmek üzere kendilerini konumlandırıyor. Türkiye de bu dönüşümden en çok etkilenen ülkelerden birisi. Elektrikli yerli otomobili üreten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda (TOGG) yer alan Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, otomotiv endüstrisindeki gelişmeleri düzenlenen basın toplantısı ile değerlendirdi. Özellikle otomotiv yan sanayiinin teknolojik değişime ayak uydurması gerektiğine dikkat çeken Özilhan, elektrikli ve otonom araçlardaki gelişimin sektörün geleceğini belirleyeceğine dikkat çekti. Özilhan, “Pek çok yan sanayi bu tempoda devam ederse 5 yıl sonra olmayacak. Elektrikli otonom araçlara geçişe ayak uydurmaları lazım” dedi.

BÜYÜME YÜZDE 2-3

Otomotiv piyasasındaki daralmanın düzelmesi için ekonominin büyümesi gerektiğini anlatan Özilhan, ağır ticari araç satışlarındaki büyük düşüşün doğrudan ekonomik daralmayla alakalı olduğunu kaydetti. 2019'un zor geçtiğini, 2020'den ise ümitli olduklarını dile getiren Özilhan, hükümetin koyduğu yüzde 5'lik büyümenin zor olduğunu, ancak yüzde 2-3 gibi büyüme olabileceğini belirtti. Büyümenin önünde cari açık riskinin olduğunu söyleyen Özilhan, şöyle konuştu:

GÜVEN ORTAMI GEREKLİ

“Stratejik planlarımız eksik. Bunlara ağırlık verilmeli. Doğru düzgün üretime yönelik planlamalarla istikrarlı bir Türkiye'ye geçilebilir. Yabancı yatırımcı için hukuk ve adalet sistemi önemli. Yerli ve yabancı yatırımcı için güvenilir ve öngörülebilir bir ortam oluşmalı. Yatırım için de talep olmalı. Talep olursa iş büyütülür, yatırım yapılır. Bu yıl için çok ümitliyiz. Üretim, ihracatla büyüteceğiz ülkeyi. İnşaata giden parayı üretime vermeliyiz. Turizm de iyi olacak diye ümit ediyoruz. Devlet ve özel sektör sivil toplum kuruluşlarının beraber oluşturacağı projelerle önümüzdeki dönemin sektör sektör stratejik planlarının hazırlanması gerekir. Tarım ve üretim de dahil. Basamakları teker teker çıkacak noktaya gelir Türkiye.”

İç piyasa canlanmazsa sıkıntılı süreç başlar

2017 yılından başlayarak iç pazarda özellikle ağır ticari araçlarda işlerin istenildiği gibi gitmediğini söyleyen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, bu noktada sürdürülebilir olmayan duruma gelindiğini belirtti. Arıkan, “2015'e göre ağır ticarideki iç pazar yüzde 75 civarında azaldı. Çok büyük bir düşüş. Kapasite kullanım oranı yüzde 85'lerden yüzde 45'e inmiş durumda. Eskiden iç piyasaya 100 üretiyorsak şimdi 25 üretiyoruz. İç piyasa canlanmazsa buraya yönelik çalışan şirketler ve yan sanayi için sıkıntılı bir dönem başlar. Her zaman için ihracat faaliyetinin en büyük destekçisi üretimdeki verimliliğinizdir. İç piyasa daralınca bu verimlilik avantajını kaybediyorsunuz” dedi.