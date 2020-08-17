Dövizdeki artış zam yağmuruna dönüyor

Geçtiğimiz hafta 7.38 lirayı gören dolar kuru, başta gıda ürünleri olmak üzere vatandaşın sürekli kullandığı ya da tükettiği tüm ürünlerin fiyatının artmasına neden oluyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım girdilerinden gübre, ilaç, tohumun döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak zamlandığını, sanayi ürünlerine gelen zamların rekor üstüne rekor kırdığını, beyaz eşya, mobilya ve temel tüketim maddelerindeki fiyat artışlarının yine döviz kurlarında oluşan yükselişe bağlı olarak durdurulamadığını söyledi.

Sene başından bu yana asgari ücretlerinin döviz kurlarında oluşan artışa bağlı maddi kaybının 500 liranın üzerine çıktığını kaydeden Gürer, “Bir taraftan tüm ürünlere zam gelirken, diğer yandan sabit gelirlinin cebindeki para da döviz artışları nedeniyle eridi. Ülkemizin yüzde 90'ını kapsayan yoksul kesim cebindeki paranın azalması ve enflasyon ve zamlar karşısında ne yapacağını şaşırır duruma geldi” diye konuştu.

BORÇLA YAŞIYORLAR

Perakendede satılan zeytin, peynir, çay gibi temel tüketim ürünlerine bakıldığında durumun net olarak görüldüğünü söyleyen Gürer, “Dar gelirli borçla yaşıyor. İcra daireleri sayısı artıyor. İcra dosyalarının sayısı katlanıyor. İşyerleri kapanıyor. İktidar pembe tablolar ve suni gündemlerle gerçekleri perdelemeye çalışıyor.

Güneş balçıkla sıvanamaz, ekonomi de tablo vatandaşın boğazını sıkıyor” dedi. Ekonomik göstergelerin güven vermediğini belirten Gürer, “Türkiye ekonomisi ne yazık ki iyi yönetilmiyor. Vatandaş, bu iktidarın anlayışında, geleceğiyle ilgili iyimser şeyler düşünemiyor” diye konuştu.

‘DÖVİZ İNER ÇIKAR' DEMEK ÇARESİZLİK GÖSTERGESİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, döviz kurlarındaki artışın ve dalgalanmanın Türkiye'nin ekonomisini bu denli içinden çıkılmaz bir hale sürüklerken, ekonomiyi yöneten iktidarın sanki bir şey olmamış gibi davranmaya çalıştığını, döviz için ‘Bugün çıkar, yarın iner' diyerek, bir tavır takınmasının çaresizliğin göstergesi olduğunu belirtti. Gürer, “Günübirlik, tüccar yaklaşımı ile devlet yönetilemez. Planlama, liyakat, hak, hukuk, adalet olmadan sorunlar bitmez, artar” dedi.