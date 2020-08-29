Elon Musk şimdi de insan beynine çip takmaya yaklaştı!

21. yüzyılın Thomas Edison'ı olarak adlandırılan iş insanı Elon Musk dün yepyeni bir proje ile dünyanın karşısına çıktı. Musk nöroloji alanında faaliyet gösteren start-up'ı Neuralink'in potansiyelini göstermek için yatırımcılarla internet üzerinden bir konferansta bir araya geldi.

2016 yılında Musk tarafından kurulan şirket insanın beyninin içine yerleştirilebilecek kablosuz mikro bilgisayar ara yüzleri ile insan beyni hakkında veri toplamaya çalışıyor. Şirketin ve patronunun asıl iddiası ise insan beynine yerleştirilecek olan çiplerle Alzheimer, demans ve omurga hasarları gibi hastalıkların iyileştirebilecek olması.

‘HAFIZA KAYBINI DA TEDAVİ EDECEK’

Musk aynı zamanda hafıza kaybı, işitme kaybı, depresyon ve insomnia (uykusuzluk) gibi hastalıkların çaresini de kafatasının içine yerleştirilecek olan çiplerde gördüğünü söylüyor.

Yatırımcı toplantısında konuşan Neuralink'in baş cerrahı Doktor Matthew MacDougall insanlar üzerinde deneylere başladıktan sonra ilk hedeflerinin felç ve omurilik felcini tedavi etmek olduğunu belirtiyor.

Elon Musk bu yılın sonuna kadar insanlar üzerinde deney yapılabilmesi için ABD otoritelerinden gerekli izinlerin alınacağını söyledi.

Reuters'a konuşan ve Musk'ın sunumuna katılmamış bilim insanları ise projenin etkileyici olduğunu fakat kesin bir kanaate varmak için üzerinde çok çalışılması gerektiğini sözlerine eklediler.

Projenin işleyişi hakkında bir sunum yapan Musk hali hazırda iki domuza çip yerleştirdiklerini bir domuza ise yerleştirdikleri çipi sonradan çıkardıklarını söyledi. Sunumda yapılan deneyde hayvanların önceden belli durumlar karşısında oluşan beyin dalgalarının cihaz tarafından kayıt edildiği ve cihaz yerleşik olmadan da aynı hareketlerin benzer beyin dalgalarına yol açtığı saptandı. Neuralink'in çipinin yarı çapı 23 milimetre genişliğinde. Musk cihazın insan sağlığına zarar vermediğini iddia ediyor.

UZMANLAR PROJEYİ ETKİLEYİCİ BULUYOR

Toronto Üniversitesi'nde nöroloji alanında çalışmalar yapan akademisyen Graeme Moffat, Musk'ın yeni projesini büyük bir adım olarak nitelendirerek çipin küçüklüğü, güç kaynağının sağlamlığı ve kablosuz kapasitesinin çapının kalitesine vurgu yaptı.

Stanford Üniversitesi'nden nörolog Sergey Stavisky şirketin etkileyici bir yol kat ettiğini söylüyor. Stavisky, “Tamamen beynin içine yerleştirilen bir sisteme geçmek oldukça etkileyici. Bu farklı disiplinlerde çalışan odaklanmış bir ekibiniz olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

100 kişinin çalıştığı San Fransisco merkezli şirket geçen günlerde 100 milyon doları Elon Musk'tan olmak üzere 158 milyon dolarlık yatırım aldı.

Musk nöroloji teknolojisinde yaşanan bu gelişmenin tıbbi yanının dışında yapay zeka ile insanları eşsiz bir noktada buluşturduğunu söylüyor. Musk yapay zekaya karşı tavrı ile tanınıyordu.

Beyin dalgalarını izleyerek nörolojik hastalıklara tedavi bulma iddiasında olan tek şirket Neurolink değil. Kernel, Paradromics ve NeuroPace isimli başka rakip oyuncular da pazarda var. Tıbbi cihazda dünyaca ünlü bir marka olan Medtronic de beyin implantları üreterek Parkinson, tümör ve epilepsi gibi rahatsızlıklara çözüm arıyor.