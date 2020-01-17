Erdoğan: Kanal İstanbul’un finansmanı için arayışımız yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konusu olmadığını ve kendilerine ait olduğunu söyledi.

Cuma namazı çıkışı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İmamoğlu’nun Kanal İstanbul ile ilgili olarak verdiği mektuba ilişkin bir soru üzerine, “Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı bilmiyorum. Size anlattıklarından farklı şeyler var içinde. Kişiye özel bir mektupsa bunu açıklamam doğru olmaz. Gündemde olan bir konu olması nedeniyle söyleyeyim; Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil, bizim konumuz” dedi.

‘ADIMIMIZI ATIP AÇIKLAMAYI YAPACAĞIZ’

“Biz Kanal İstanbul’da kararlıyız” diyen Erdoğan ayrıca, “Finansman konusunda da ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı atıp açıklamayı yapacağız” ifadelerini kullandı.

“CHP’liler buradan yer kapatıyor diye haberler de var. Bu da benim konum değil. Parası olan alabilir” diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizde biz yasal düzenlemeler yaptık. Yabancılara biz bu arazilerimizin satışlarını açtık. Bizim derdimiz Kanal İstanbul ile dünyaya bir ders veriyoruz. Biz de şimdi çevremizi tehdit eden, Boğazımızı tehdit eden bu geçişe karşı kendimiz bir kanal yapıyoruz.” (REUTERS-SOZCU.COM.TR)

'YAP-İŞLET-DEVRET'E İTİRAZ REDDEDİLDİ Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda 26 Temmuz 2018'de kabul edilmişti. CHP de düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu. AYM geçen hafta CHP'nin başvurusunu reddetti.

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