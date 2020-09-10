Erdoğan’ın BES ile ilgili sözlerine muhalefetten sert tepki

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kamuya ait sigorta şirketlerinin varlık fonu altında toplandığı Türkiye Sigorta tanıtım töreninde Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) toplanan paralar ile özel sektöre uzun vadeli düşük maliyetli kredi sağlanabileceğini de söyledi. Söz konusu açıklamaya muhalefetten büyük tepki geldi.

CHP’Lİ ERDOĞDU: TÜM KAYNAKLAR TÜKETİLDİ

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu konu hakkında yaptığı açıklamada sert ifadeleri kullandı.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin vatandaşın birikimi olduğunu söyleyen Erdoğadu, “Şimdiye kadar Türkiye'deki tüm kaynaklar tüketildi. Yap-İşlet-Devlet aracılığıyla sürekli borçlandırıldık, merkez bankası durmadan para basıyor. Varlık fonu üzerinden Hanize’ye paralel bir hazine daha oluşturdular.” açıklamasında bulundu.

“VATANDAŞIN MÜLKİYET HAKKINA TECAVÜZ OLUR”

Kamu bankalarının dövize müdahalesi sonucu tüm kaynakların tükendiğini belirten Aydoğdu, “Ekonomide bilinenden daha derin bir durgunluk söz konusu ki, bunlar vatandaşın birikimlerine de göz diktiler. Böyle bir hareket vatandaşın mülkiyet hakkına tecavüz olur. Ben bunu şuna benzetiyorum; parası biten vatandaş, ‘belki para koymuş da unutmuşumdur’ diye yazlık ceketin cebine bakar ya, işte BES'e el koymak da onun gibi. Eğer bu gerçekleşirse Türkiye'de büyük bir güvensizlik olur. Sadece Bireysel Emeklilik Sistemi’ne karşı değil, aynı zamanda bankacılık, sigortacılık sistemine büyük bir güvensizlik oluşur.” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİLİ PAÇACI: SPK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPMAK LAZIM

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da konu hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Bu durumu vatandaşın birikimine el koyma hareketi olarak tanımlayan Paçacı, “Zaten Bireysel Emeklilik Fonu’nundaki paraların yaklaşık yüzde 80'i hanize bonosu ve devlet tahvilinde. Yani kullanılmış. Böyle bir kaynak var da, kenarda duruyor değil. İkincisi, eğer farklı bir şekilde değerlendirmek isteniyorsa, SPK Kanunu’nda bir değişiklik yapmak lazım. Fonların kullanımını SPK kanunu belirliyor.” açıklamasında bulundu.

“BİREYSEL EMEKLİLİKTEN ÇIKMAYI HIZLANDIRIR”

“Bireysel emeklilik yoluyla fona katılan insanların bu parası geleceklerinin güvencesidir.” diyen Paçacı, “Eğer devlet olarak siz buna el koyup, üç beş tane yandaş firmaya, işletmeye bunu uzun vadeli ve düşük vadeli kredi olarak düşünürseniz ve bu niyetinizi ortaya koyarsanız bu, devlete olan güveni sarsar. Böyle bir işlemde devlete olan güveni ortadan kaldırırsınız. Böyle bir uygulama panik yaratıp, bireysel emeklilikten çıkmayı hızlandırabilir.

Yüzde 80'i zaten hazine bonosunda. O yüzden ‘biz yeni katılanların ortaya koyacağı fonlardan bunu yapacağız’ diyorlarsa, bundan sonra gelecekleri caydırırlar. Böyle bir karar aldıktan sonra BES'e yeni girişler olacağını hesaplıyorlarsa, orada da yanılıyorlar çünkü böyle bir yapıya hiç kimse girmez.” ifadelerini kullandı.

6,8 MİLYON KİŞİNİN PARASI BİRİKİYOR Emeklilik Gözetim Merkezi'nin verilerine göre 31 Ağustos Pazartesi itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 6,8 milyon kişinin biriken fon miktarı 145 milyar TL (Güncel kurla 19.4 milyar dolar). Bugüne kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olan kişi sayısı ise 129 bin 283.

ZORUNLU BES'TE 6,4 MİLYON KİŞİ VAR

Önceki yıllarda çalışanlar kademeli olarak zorunlu BES uygulamasına tabi tutulmuştu. 31 Ağustos 2020 itibarıyla zorunlu BES uygulaması sonucu fonda 10.1 milyar TL (Güncel kurla 1,3 milyar dolar) birikti. Zorunlu BES uygulamasında toplamda 6,4 milyon kişi tasarruf ediyor.

EN FAZLA POLİÇESİ OLAN ŞİRKET

Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre zorunlu BES uygulamasına devam eden çalışan sayısına en fazla sahip olan şirket Ziraat Hayat ve Emeklilik, an itibarıyla firmada 1 milyon 131 bin 428 bin kişinin zorunlu BES tasarrufu birikmeye devam ediyor. Poliçe sayısında en fazla cayma ise 2 milyon 874 bin 489 kişi ile Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş’de görülmüş.