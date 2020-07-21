Eve teslim kurban talebinde artış

Bu yıl Covid-19 salgınının gölgesinde kutlanacak olan Kurban Bayramı'nda, yeni trend eve teslim kurban oldu. Uzmanların, hayvan pazarları ve kurban kesim alanlarında oluşabilecek yoğunlukların bulaş riskini artıracağı uyarılarını değerlendiren bazı firmalar, salgından korunmak isteyen vatandaşların kurban ibadetini temassız bir şekilde gerçekleştirmesi için ‘eve teslim kurban' hizmetine ağırlık verdi. Bulaş riskinden korkanların büyük ilgi gösterdiği uygulamada, vekaletini veren vatandaş hiçbir riske girmeden kestirdiği kurbanın etini paketlenmiş olarak alacak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Kurban kestirmek isteyen vatandaşa, kurbanlık özelliği taşıyan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları firmalar tedarik ediyor. Kurban, genellikle büyük et firmalarının kesimhanelerinde, bayramın birinci günü vekaleten kesiliyor. Etler bir süre soğuk hava deposunda dinlendirildikten sonra, parçalara ayrılıyor. Büyükbaş hayvanların etleri, kemikten ayrılıyor. Kurban etleri bayramın ikinci günü yola çıkıyor, üçüncü günü vatandaşın adresine paketlenmiş olarak teslim ediliyor.

İSLAMİ USÜLLERE UYGUNLUĞU

Kesilen hayvanın kurban özelliğini taşıması, kurban ibadetinin eksiksiz yerine getirilmesi için tüm işlemlerin İslami usullere uygun yapılması gerekiyor. Örneğin kurban kesilirken mutlaka vekaletin dile getirilmeli. Bazı firmalar bu işlem için veteriner hekim, gıda mühendisinin yanı sıra, noter bulundurmayı taahhüt ediyor. Kesimden sonra vatandaş veya hissedarlara ulaştırılan etlerin bizzat kişilerin kurbanına ait olması, diğer kurbanlarla karıştırılmaması da dikkat edilmesi gereken bir diğer ayrıntıyı oluşturuyor.

BU YIL TALEP DAHA FAZLA

Covid-19 sürecinde eve teslim kurbanlık hizmetinde patlama yaşandığını söyleyen Danet Genel Müdürü Sait Uluçay, “Her yıl eve teslim kurban hizmetimizle ilgili daha fazla talep alıyoruz. Özellikle bu yıl evlerinden ayrılmadan ve kimseye temas etmeden kurban ibadetlerini gerçekleştirmek isteyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık” dedi.