Facebook ve Google’ın dijital medyaya nasıl para ödeyeceği belli oldu

Avustralya, Google ve Facebook'un haber içeriklerinin kullanımıyla ilgili medya kuruluşlarına ödeme yapması için yeni kuralları uygulamaya koyuyor. CNN'de yer alan habere göre düzenleyiciler, iki teknoloji devinin haber yayıncılarına tazminat ödemeleri için gerekli yasa taslağını yürürlüğe koydu.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), medya kuruluşlarının tek tek ya da toplu olarak Facebook ve Google ile pazarlık yapmasına, üç ay içinde anlaşma sağlanamaması halinde araya tahkimin girmesine izin verecek. Eğer bu aşamaya geçilirse, bir hakem her iki taraftan gelen teklifleri inceleyecek ve 45 iş günü içerisinde çözüme kavuşturacak.

‘PAZARLIKTA GÜÇ DENGESİZLİĞİ VAR'

Yasa önce kamu istişare aşamasına tabi tutulacak. Ardından Avustralya Parlamentosu'nda milletvekillerinin oyuna sunulacak. ACCC Başkanı Rod Sims konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Medya işletmeleri ile büyük dijital platformlar arasında pazarlık anlamında temel bir güç dengesizliği var. Haber yayıncılarının ödeme pazarlığında çok az yeteneği bulunuyor” dedi. Avustralya Saymanı Josh Frydenberg ise yasa taslağının uluslararası anlamda dikkatle takip edildiğini öne sürerek, “Hazırladığımız yasa, dünyada birçok düzenleyici kurumun ve hükümetin dikkatini çekti” dedi.

YENİ ŞİRKETLER DE EKLENECEK

Yasa taslağı şimdilik sadece Google ve Facebook'u kapsıyor. Ancak ACCC'ye göre ilerleyen dönemde başka dijital platformlar da buna eklenecek. Facebook ve Google, yıllardır yayıncılarla içeriklerini nasıl görüntüleyecekleri konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Medya şirketleri, iki teknoloji devinin kendilerine ödeme yapması gerektiğini savunuyor. Avustralya'da konuyla ilgili bir düzenleme yapılması için aylardır tartışma yapılıyordu.

Her iki taraf da birbirine bağımlı. Dijital platformlar, arama sonuçlarını doldurmak için ve kullanıcılara yerel haberleri güncel ve güvenilir bir şekilde sunmak için yayıncılara ihtiyaç duyuyor. Medya kuruluşları ise kitleleri sitelerine yönlendirmeleri için dijital platformlara bağımlı durumda. Avustralya'nın hazırladığı yasa, Google'ın ‘haberler' sekmesini devre dışı bıraksa bile arama sonuçlarında ve Youtube gibi yerlerde haberlerin görünmesi halinde ödeme yapmasını zorunlu hale getiriyor.

‘SAYEMİZDE MİLYARLARCA TIK ALIYORLAR'

Yasaya ilk tepki Google'dan geldi. Şirketin Avustralya ve Yeni Zelanda Müdürü Mel Silva, “Hükümetin ağır müdahalesi, Avustralya'nın dijital ekonomisini engellemek ve halka verebileceğimiz hizmetleri etkilemekle tehdit ediyor” dedi. Facebook ise hazırlanan yasanın incelendiğini belirtti.

Her iki şirket de medya kuruluşlarının kendileri sayesinde milyarlarca tık aldığını savunuyor. Google bununla ilgili bir veri paylaşarak, “Avustralyalı haber yayıncıları bizim sayemizde her yıl yaklaşık 157 milyon dolar değerinde milyarlarca tıklamayı bir bedel ödemeden elde ediyor. Bunun bize ekonomik getirisi ise son derece küçük. Geçen sene Avustralya'da reklam tıklamalarından 7.2 milyon dolar kazandık” dedi. Facebook ise News Feed sayesinde Avustralyalı yayıncıların 2.3 milyar tık kazandığını açıkladı.

FACEBOOK: ZATEN DESTEK VERİYORUZ

Geleneksel medya şirketleri ise yasayı mutlulukla karşıladı. Sydney Morning Herald ve Business Insider'ın yerel haklarına sahip olan Nine, bir açıklama yaptı. Hükümetin, Avustralyalı medya kuruluşları ile Google ve Facebook arasında düzenleyici rolü üstlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Facebook ise zaten yerel yayıncılara her türlü yardımın yapıldığını savundu. Şirket, corona virüsü fonları aracılığıyla milyonlarca dolar yatırım yaptığını, yayıncılara bağışlarda bulunduğunu ve sponsor olduğunu açıkladı.