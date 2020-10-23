Faiz kararı piyasayı salladı! Dolar ve altında son durum ve teknik analizler

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentilerin aksine politika faizini sabit tutup onun yerine sıkılaştırmayı faiz koridoru ve likidite ile yapabileceği koridoru genişletme adımının ardından yeni tarihi zirvesine yakın seviyelerde seyrediyor.

TCMB dün politika faizini sabit tutmasına karşın likidite sıkılaştırma adımlarının üst sınırını belirleyen geç likidite penceresini (GLP) 150 baz puan artışla %14.75’e yükseltti.

Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyordu. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin %10.25’ten %12’ye artırılacağı yönünde idi. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyordu. Politika faizinde artış beklemeyen yoktu ve faiz koridorunda ve operasyonel çerçevede bir değişiklik azınlık beklentilerde bile yer almıyordu.

TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla %12.75 seviyesinde. TCMB Temmuz ortasından beri 500 baz puanın üzerinde sıkılaştırmaya gitti. Dünkü PPK kararı öncesi fonlamanın gidebileceği üst nokta %13.25 idi. PPK sonrası ise bu 150 baz puan artışla %14.75 oldu.

Piyasadaki ana beklenti TCMB’nin önce gecelik faizleri ve belirli bir gecikme ile ortalama fonlama maliyetini %14 civarına yükselteceği yönünde. Bu kapsamda bugün gecelik vadede verilecek likitide ve repo ihaleleri yakından takip edilecek.

Bankacılar Türkiye’den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların TCMB ve takiben diğer ekonomi kuruluşlarının aynı bir önceki PPK sonrası olduğu gibi atabileceği normalleşme adımlarıyla tarihi düşük seviyelerdeki pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceğini düşünüyorlardı.

‘YABANCILAR İYİMSER BİR NOKTADA DEĞİL’

Ancak gelen ilk yorumlar yabancı yatırımcıların dünkü karar sonrası Türkiye pozisyonunda iyimser bir noktaya gitmeyeceği yönünde. Aksine TCMB’nin politikası ve piyasa beklentilerini yönetebilme kabiliyeti sorgulanır konumda.

TCMB’nin faiz koridorunu asimetrik bir hale getirmesi ise bankacılara göre “daha öngörülemez ve şeffaf olmayan bir para politikası çerçevesine geri dönmek” anlamına geliyor.

TCMB’ye yönelik diğer eleştiriler ise geçen ay kazandığı kredibiliteyi dün kaybettiği, likidite yerine politika faizi artışı tercih etmesi halinde daha az artışla daha belirgin etki yaratabilecekken bunu tercih etmemesi, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yeniden giriş şansını ortadan kaldırdığı yönünde.

Eleştirilerde en önemli boyut ise, geçen ay politika faizi artışı beklenmemesine rağmen artış yapılması ve bu ay beklenmesine rağmen yapılmamasıyla beklenti yönetimi, sözlü yönlendirme ve para politikasının gelecekte izleyeceği seyre ilişkin TCMB’nin piyasayı yönlendirme kabiliyetinde yoğunlaşmış durumda.

‘PİYASADA FAİZİN YÜKSELECEĞİ NOKTA DÜŞÜK’

Reuters’a konuşan Üst düzey bir bankacı, “Merkez Bankası hem sıkılaşma yaptı, hem de yaptığı adımın piyasaya olumlu fiyatlandırmayı başaramadı. Bankanın teknik olarak kendine yeni faiz alanı açtığı oran 150 baz puan. Bu oranda hatta bunun da altında 100 baz puan bir faiz artışını politika faizi ile yaptık deselerdi piyasada faizin yükseleceği nokta daha düşük, etkisi ise daha yüksek olacaktı” dedi ve ekledi:

“Dünkü karar ‘geçen ay kimse beklemezken faiz artırıp bu ay herkes beklerken artırmamak’. Belirsizlik açısından bir diğer kötü nokta banka operasyonel çerçevesinde değişikliğe gitmesi yani faiz koridorunu asimetrik genişletmesi. Bu önümüzdeki ay beklentilerin oluşmasında yine zorluk çıkaracak. Acaba koridor mu genişleyecek, politika mı artacak yoksa hiçbiri olmayacak mı? Çünkü gerçekten ihtiyaç olacağında ne yapılacağının bile tahmin edilememesi piyasaya çok uygun değil. Likidite adımlarıyla faiz 2-3 haftada 14’e çıkar… Bundan önce daha belirgin söylemler için enflasyon raporunu izleyeceğiz.”

Sokakta herkes birbirine “Atın, dolar, euro ne olur?” diye soruyor. İşte uzman kuruluşlardan gelen teknik analizler:

ALTIN

Gedik Yatırım tarafından hazırlanan piyasa notunda şu ifadeler kullanıldı: ABD teşvik paketine dair olası açıklamalar önemli olabilir. Ons altın için 1915$ ve 1924$ dirençlerinden sonra 1932$ direnci takip edilebilir. Aşağıda, 1897$ – 1889$ – 1879$ destekler.

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın teknik analizi: Ons altının güç kaybetmesine neden olurken beklentilerimize paralel olarak dün 1900 dolara doğru bir geri çekilme olduğunu gördük. Mevcut eğilimin devam etmesi durumunda aşağıda 1875 dolara kadar bir gevşeme olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

DOLAR

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan dolar/TL teknik analizi: 7.95-7.96 bandında dalgalanan Dolar/TL’de ABD başkanlık seçimlerinin yaklaşıyor olması nedeniyle bir süre daha baskı görebiliriz. Bu durumda 7.90’ı ilk destek olarak izleyeceğimiz kurda 7.84’e geri çekilme görülebilir. Olası yükseliş denemelerinde ise 8.0’i direnç olarak takip edeceğiz.

BORSA

Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan notta BIST 100 endeksi için, “Kısa vadede 1205.86 direnç 1190-1181-1171 destek noktaları konumunda takip edilebilir. 1205.86 direncinin aşılması durumunda alımların tekrar hız kazanması söz konusu olacaktır” ifadeleri kullanıldı.