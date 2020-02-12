Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fas’tan BİM için kapatma tehdidi

Fas ticaret bakanı, market zinciri BİM'den sattığı malların en az yarısını ülke içinden tedarik etmesini, aksi takdirde BİM mağazalarının kapatılabileceğini söyledi.

08:55 -
Haberler Ekonomi
Fas’tan BİM için kapatma tehdidi

Türkiye ile 2 milyar dolar ticaret açığı olan Fas, bu açığın büyük bölümünün Türkiye ile 2004 yılında yaptığı serbest ticaret anlaşmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Rabat ile Ankara anlaşmanın tadil edilmesi için görüşmeler yürütüyor.

Fas Ticaret Bakanı Moulay Hafid Elalamy dün parlamenterlere yaptığı açıklamada, BİM hakkında, “Türkiye’nin desteğiyle Fas’a yatırım yapıyorlar, mağaza açtıkları yerlerde 60 dükkan kapanıyor” dedi.

Elalamy serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini Türkiye’nin gözden geçireceğini ifade etti.

Anlaşmayla ilgili sorunların birkaç hafta içinde çözülmesini beklediğini söyleyen bakan, uzlaşı sağlanamazsa anlaşmadan vazgeçeceklerini ifade etti.

Bakan Türkiye’nin Fas’a doğrudan yatırımlarının, ülkeye gelen yatırımların yüzde 1’ini aşamadığına dikkat çekerek, “Diğer ülkelerle açıklar yatırımlarla telafi edilebiliyor” dedi. (REUTERS)

Ankara Dolar Fas Türkiye
Son güncelleme: 09:03 12.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more