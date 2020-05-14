Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

FBI’dan senatöre borsa soruşturması: Cep telefonuna el kondu

ABD'de Ocak ayında corona virüsü hakkında katıldığı bilgilendirme toplantısı sonrasında elindeki hisseleri sattığı ortaya çıkan Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Richard Burr hakkında FBI soruşturma başlattı. İçeriden aldığı bilgiyle borsa işlemi (insider trading) yaptığı suçlaması yöneltilen Burr'un cep telefonuna el kondu. Burr ile birlikte üç senatörün daha katıldıkları bilgilendirme toplantıları sonrasında henüz borsa salgın kaynaklı düşüşe geçmemişken ellerindeki hisseleri yüksek fiyattan sattıkları ortaya çıkmıştı.

Sozcu.com.tr
09:26 -
Haberler Ekonomi
FBI’dan senatöre borsa soruşturması: Cep telefonuna el kondu

ABD’de Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Richard Burr hakkında FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından soruşturma başlatıldı. Burr’un cep telefonuna el koyan FBI, Apple’dan da senatörün iCloud hesabına dair bilgi istedi.

Burr ve komitenin diğer iki üyesi ile Senato Sağlık Komitesi üyesi, Ocak ayında corona virüsüne dair katıldıkları önemli bir bilgilendirme toplantısı sonrasında yüklü miktarda hisse satışı yaptığı, böylece borsa henüz düşüşe geçmeden ellerindeki hisseleri yüksekten sattığı ortaya çıkmıştı.

FBI AJANLARI EVİNE GİTTİ

Los Angeles Times’ın haberine göre, Cumhuriyetçi Parti’den Kuzey Caroline senatörü olan Burr’ün dün gece evine giden FBI ajanları telefona el koydu.

Skandalın Mart’ta ortaya çıkması sonrasında dört senatöre istifa çağrıları yapılmıştı, Burr, borsadaki satışın tamamen kamuya açık bilgilere dayandığını öne sürmüştü. Burr ayrıca hakkında soruşturma talep etmişti.

İLGİLİ HABERABD'li dört senatörden borsada corona satışıABD'li dört senatörden borsada corona satışı

YASAYA AYKIRI

Senato İsihbarat Komitesi’nin diğer üyeleri Demokrat Parti’den California senatörü Dianne Feinstein ile Cumhuriyetçi Parti’den Oklahoma senatörü James Inhofe’nin de Ocak ayında katıldıkları bilgilendirme toplantıları sonrasında ellerindeki hisseleri sattıkları ortaya çıkmıştı.

ABD’de Borsa Kanunu’na göre, Kongre üyeleri ve federal yetkililerin kamuya açık olmayan bilgilerle borsada işlem yapması yasak. Yasaya göre ayrıca, söz konusu kişilerin yaptıkları borsa işlemlerini 45 gün içinde halka açıklamaları ve yıllık olarak varlıkları ile borçlarını duyurmaları gerekiyor.

KAMUOYU TEPKİSİ GELMİŞTİ

ABD'de konu tartışmalara neden olurken, senatörlere “Toplum sağlığını koruma görevlerinin önüne özel çıkarlarını koydular” tepkisi yöneltilmişti.

13 Şubat'ta üçü daha sonra salgından ağır darbe alacak olan otel hisseleri olmak üzere 33 farklı hisse satışı yapan Burr'ün başında bulunduğu Senato İstihbarat Komitesi, ülkenin karşılaştığı tehditler karşısında düzenli olarak bilgilendiriliyor.

ABD Apple Corona darbe Ekonomi istifa Sağlık söz
Son güncelleme: 10:25 14.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more