FBI’dan senatöre borsa soruşturması: Cep telefonuna el kondu

ABD’de Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Richard Burr hakkında FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından soruşturma başlatıldı. Burr’un cep telefonuna el koyan FBI, Apple’dan da senatörün iCloud hesabına dair bilgi istedi.

Burr ve komitenin diğer iki üyesi ile Senato Sağlık Komitesi üyesi, Ocak ayında corona virüsüne dair katıldıkları önemli bir bilgilendirme toplantısı sonrasında yüklü miktarda hisse satışı yaptığı, böylece borsa henüz düşüşe geçmeden ellerindeki hisseleri yüksekten sattığı ortaya çıkmıştı.

FBI AJANLARI EVİNE GİTTİ

Los Angeles Times’ın haberine göre, Cumhuriyetçi Parti’den Kuzey Caroline senatörü olan Burr’ün dün gece evine giden FBI ajanları telefona el koydu.

Skandalın Mart’ta ortaya çıkması sonrasında dört senatöre istifa çağrıları yapılmıştı, Burr, borsadaki satışın tamamen kamuya açık bilgilere dayandığını öne sürmüştü. Burr ayrıca hakkında soruşturma talep etmişti.

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YASAYA AYKIRI

Senato İsihbarat Komitesi’nin diğer üyeleri Demokrat Parti’den California senatörü Dianne Feinstein ile Cumhuriyetçi Parti’den Oklahoma senatörü James Inhofe’nin de Ocak ayında katıldıkları bilgilendirme toplantıları sonrasında ellerindeki hisseleri sattıkları ortaya çıkmıştı.

ABD’de Borsa Kanunu’na göre, Kongre üyeleri ve federal yetkililerin kamuya açık olmayan bilgilerle borsada işlem yapması yasak. Yasaya göre ayrıca, söz konusu kişilerin yaptıkları borsa işlemlerini 45 gün içinde halka açıklamaları ve yıllık olarak varlıkları ile borçlarını duyurmaları gerekiyor.

KAMUOYU TEPKİSİ GELMİŞTİ

ABD'de konu tartışmalara neden olurken, senatörlere “Toplum sağlığını koruma görevlerinin önüne özel çıkarlarını koydular” tepkisi yöneltilmişti.

13 Şubat'ta üçü daha sonra salgından ağır darbe alacak olan otel hisseleri olmak üzere 33 farklı hisse satışı yapan Burr'ün başında bulunduğu Senato İstihbarat Komitesi, ülkenin karşılaştığı tehditler karşısında düzenli olarak bilgilendiriliyor.