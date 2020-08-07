Financial Times: Türk Lirası sert düşüşle yeni dibi gördü

Financial Times, Türk Lirası'nın yaşadığı tarihi düşüşe geniş yer veren yabancı gazetelerden biri oldu. Yapılan haberde, Merkez Bankası'nın yatırımcılara ülke ekonomisinin corona virüsü salgınının etkilerinden kurtulduğuna dair güvence vermesine ve devasa satışlarla desteklenmesine rağmen Türk Lirası'nın en düşük seviyeye geldiği vurgulandı.

Perşembe günü TL, dolar karşısında yüzde 3.6 değer kaybederken borsanın da yüzde 5 düştüğü belirtildi. Bunun, mart ayının ortalarından beri yaşanan en sert düşüş olduğu hatırlatıldı.

‘KULLANILAN ARAÇLAR TÜKENMİŞ GÖRÜNÜYOR'

Financial Times'ın görüşüne başvurduğu Londra Merkezli GAM'ın portfolyo yöneticisi Paul McNamara, “Artık bir şeyler değişmeli. Döviz piyasasına müdahaleler ve lirayı satmayı zorlaştırmak için kullanılan diğer araçlar tükenmiş görünüyor. Bir tepki gerekiyor; idari kontrollerle ya da faiz artışlarıyla… Ancak bu hükümetle bunu görüşmek zor” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NIN AÇIKLAMASI DAHA DA DÜŞÜRDÜ!

Haberde Merkez Bankası'nın akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya da yer verildi. Merkez Bankası'nın, ekonomik toparlanmanın hız kazandığı, piyasalardaki fiyat gelişmelerinin yakından takip edildiği ve harekete geçmeye hazır olduğu yönünde demeçler verdiği kaydedildi. Ancak Türk Lirası tam hafif bir şekilde toparlanırken, açıklama sonrası yeniden düştüğüne vurgu yapıldı.

ENFLASYON RAHATSIZ EDİCİ DERECEDE SICAK

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolay para politikası konusunda net bir tercihi olduğunu yazdı. Türkiye'nin son 12 ayda, corona virüsü salgını başlamadan önce faiz oranını yüzde 15.75 düşürdüğü belirtildi. Ancak virüsün turizm üzerindeki yıkıcı etkisi ve zayıf para biriminin ithalat fiyatlarını artırmasıyla kötüleşen döngüde enflasyonun ‘rahatsız edici derecede sıcak' bir hale geldiği yazıldı.

MERKEZ BANKASI 6 AYDA 65 MİLYAR DOLAR SATTI

Financial Times, Türk yetkililerin doları 6.85 Türk Lirası'nın biraz altına sabitlemek için haziran ve temmuz aylarında yoğun çaba sarf ettiğine vurgu yaptı. Goldman Sachs'a göre Merkez Bankası bunu sağlamak için yılın ilk altı ayında rezervlerinden 65 milyar dolar sattı. Geçen senenin tamamında bu rakamın 40 milyar dolar olduğu hatırlatıldı. Ancak perşembe günü Güney Afrika Randı gibi para birimlerinin de baskı altına girmesiyle birlikte bu savunmanın giderek zorlaştığı yorumu yapıldı.

CITIGROUP'UN 1 YILLIK DOLAR TAHMİNİ: 7.75 TL

İstanbul'daki Sparta&Co. Danışmanlık Şirketi'nin ekonomisti Taner Özarslan, Financial Times'a verdiği demeçte, “Devlet bankaları, lirayı destekleme konusunda geri adım attı. Rezervlerin bittiği bir dönemde ciddi kaynak kaybedeceklerinin farkındalar. Devlet bankaları ciddi şekilde arka planda kaldılar” dedi. Citigroup'un yükselen piyasalar para birimi stratejisti Dirk Willer ise, “Dolar rezervlerindeki düşüş ve kötüleşen temel, Merkez Bankası'nı lirayı güçlendirmek için faiz artırmaya zorlayabilir” yorumunu yaptı. Citigroup'un üç aylık beklentisi doların 7.25 TL, bir yıllık beklentisi ise 7.75 TL olması.