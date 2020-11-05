Fındık ihracatı dibe vurdu! Son 30 yılın en düşük rakamı

KFMİB tarafından yapılan açıklamada, 2020 fındık rekoltesinin orta düzeyde olduğunu ancak geçen yıldan kalan miktarla birlikte 2019 yılında gerçekleştirilen ihracat rakamlarına ulaşma imkanı bulunduğu dile getirildi.

Bu yıl fındık üretimde Türkiye’nin rakipleri olan İtalya ve ABD’de rekor üretim gerçekleştiğini ileri süren Birlik, “Ülkemiz sektöründe yaşanmakta olan ve arz / talep dengesindeki nerede ise durma noktasındaki çok düşük arz düzeyi, bu rakip ülkeler tarafından fırsata dönüştürülmüş olup, hayal bile edemeyecekleri ihracat artışları seviyelerine ulaşmışlardır.

Bu ilave elde ettikleri pay, kesinlikle Türk Fındığını global çaptaki pazarından eksilmiştir. Baştan beri endişeli olduğumuz ve sürekli dikkat çektiğimiz pandemi kaynaklı muhtemel iç ve dış talep düşüşünün ise tahminlerimizin de çok üzerinde gerçekleşeceğini üzülerek görmekteyiz. Bu krizin daha da ileri düzeyde ve uzun süreli olarak derinleşme ihtimali de maalesef mevcuttur” ifadelerini kullandı.

SON 30 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Açıklamada, “1 Eylül 2020 – 31 Ekim 2020 aralığında fındık ihracatımız, bir önceki yılın aynı aylarına göre, miktar bazında yüzde 41,06, döviz girdisi bazında ise yüzde 37,10 oranında ciddi düşüşler göstermektedir.

Özellikle Ekim ayı ihracatımız, 2014’de yaşanan ve ürünün yarısının kaybolduğu ağır don olayı sonrası hariç, son 30 yılın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir. Öncelikle ilgili tüm kesimler açıkça bilmelidirler ki; ülkemizde yaşadığımız ihracat düşüşünün ne Sayın Cumhurbaşkanımızın taktir ederek TMO'ya regülasyon görevi verdiği ve herkes tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılanan fiyat ile ve ne de fiyatların bu gün ulaştığı seviye ile hiçbir ilgisi yoktur. Asıl sorun, iç ve dış alıcıları harekete geçirecek ve tekrar Türkiye'ye yönlendirecek bir arz istikrarının piyasada oluşamamasından kaynaklanmaktadır” denildi.

TESİSLER ÜRETİMİ DURDURDU

İhracattaki düşüşün bölgede ki istihdamı da olumsuz etkilediğini belirten KFMİB, “Bir çok fındık kırma ve modern işleme tesisleri kısmen üretimi durdurmuş veya ancak düşük kapasite ile çalışabilmektedirler.

Fındık dışında ve kısmen de olsa çeşitli kategorilerde fındığa alternatif olabilecek (başta ABD Bademi) diğer tüm sert kabuklu meyvelerdeki yüksek rekolteler ve düşük fiyat seviyelerinin piyasalara önümüzdeki aylarda daha da fazla etkisini görebiliriz. Salgın şartları ile çikolata, şekerleme vb. ilgili sektörlerde yaşanmakta olan kriz ve talep düşüşlerinin buna imkan tanıyacağını unutmamalıyız.

Ancak tüm olumsuz şartlara rağmen önümüzdeki aylarda bu mevcut tablonun ülkemiz lehine değişeceği, Türk Fındık sektörünün bilinen gücü ve ihracatçılarımızın dünya çapındaki prestijlerinin bu sorunlarında üstesinden geleceğine dair umudumuzu ve çalışma azmimizi korumaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.