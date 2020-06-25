Gece alkol satana 320 bin lira ceza

Ekonomik kriz ve salgın harcamalarına bütçede kaynak bulamayan iktidar, kıdem tazminatından sonra şimdi de alkol cezalarına umudunu bağladı. AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz ile bir grup AKP milletvekilinin hazırladığı yasa teklifine göre, gece saat 22:00 ila sabah saat 06:00 saatleri arasında alkollü içki satışı yapan bakkal, market, bayi ve benzeri iş yerlerine 65 bin lira ila 320 bin lira arasında değişen tutarlarda para cezası kesilecek.

Halen bu yasağı çiğneyen iş yerlerine 20 bin lira ila 120 bin lira arasında ceza kesilmesi öngörülmekle birlikte cezalar genellikle 20 bin ila 40 bin aralığında gerçekleşiyordu.

RUHSATA İPTAL

Teklife göre ayrıca bu yasağı 5 yıl içerisinde 3 kez işleyen iş yerlerinin tüm perakende alkollü içki ve açık alkollü içki satış ruhsatları iptal edilecek. Satış belgesi iptal edilen iş yerlerine 2 yıl boyunca yeni belge de verilmeyecek.

Hükümet, etil alkolle evde rakı yapanları durdurmak için etil alkolün içine ‘fare zehri' konulmasını öngören düzenlemeden sonuç alamaması üzerine yine çareyi cezada aramaya karar verdi.

ETİL ALKOLE FAHİŞ CEZA

Düzenlemeye göre, rakı ve viski gibi içkilerin yapımında kullanılan etil alkolü satışa sunan ya da satan işletmelere 20 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek. Aynı şekilde kaçak tütün satanlar da cezalandırılacak.

Torba teklife göre, halkın hayatını ve sağlığını tehlikeye atacak şekilde gıda maddesi üreten veya ithal edenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası kesilecek. Bu suçu 3 kez işleyenlere 10 yıla kadar gıda üretme yasağı getirilecek. Torba teklifle sigaralarda kullanılan yerli tütün oranının 2025 yılına kadar yüzde 30'a çıkarılması da zorunlu hale geliyor.