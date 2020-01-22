Gerçek işsiz sayısı 6.5 milyon

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) çeşitli nedenlerle iş aramaktan vazgeçenleri istatistiklere yansıtmaması, işgücüne katılımı azaltıyor ve işsiz olduğu için iş arayanların sayısı düşük gösterildiği için işsizliğin de düşük çıkmasını sağlıyor.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak CHP MYK'ya sunulan raporda “İş arayan işsizler ile iş aramayan işsizler birlikte değerlendirildiğinde gizlenen gerçek işsiz sayısının 6 milyon 571 bin kişi, gerçek resmi işsizlik oranının ise yüzde 20.9 olduğu ortaya çıkıyor. TÜİK, Ekim 2019 itibarıyla işsizlik oranını yüzde 13.4, işsiz sayısını ise 4 milyon 396 bin olarak açıkladı” denildi. Raporda şu saptamalar yapıldı:

EV HANIMI OLDULAR

“Rakamlara göre ev işleriyle meşgul olduğu için iş aramayanların sayısı eylül ayında 11 milyon 404 bin kişiyken, ekimde bu rakam 11 milyon 549 bin kişiye çıktı. Bir ayda 145 bin kadın işgücünden ayrılıp, iş aramaktan vazgeçip ev hanımı olmaya karar vermiş. Bir yılda ise bu sayı 632 bin kişi arttı. Son bir ayda 145 bin kadın iş aramaktan vazgeçip işgücüne dahil olmayanlara katılmasaydı, ekimde işsiz sayısı 145 bin kişi daha fazla olacak, işsizlik oranı da ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 0.4 düşmeyecekti.”

4 HAFTA SINIRI GETİRDİ

Raporda, TÜİK'in daha önce son 3 ayda çalışmaya hazır olan, iş arayan ancak bulamayanları işsiz sayarken, bu süreyi son 4 haftaya indirdiği vurgulanarak, şöyle denildi:

“Yani artık son 4 hafta içinde iş aramayanlar işsiz sayılmıyor. Bu da işsiz sayısını düşük göstermenin bir başka yolu oldu. TÜİK'in hesap oyunlarını bir kenara itip, iş arayan işsizler ile iş aramayan işsizleri birlikte değerlendirdiğimizde, gizlenen gerçek işsiz sayısının 4 milyon 396 bin değil 6 milyon 571 bin kişi, gerçek resmi işsizlik oranının ise yüzde 13.4 değil yüzde 20.9 olduğu ortaya çıkıyor.”

Bugüne kadar böyle bir şey görülmedi

Raporda TÜİK'e göre, son bir yılda çalışma çağındaki kişi sayısı 915 bin kişi artarken sadece 82 bin kişinin iş gücüne katıldığını açıkladığı belirtilerek, “833 bin kişi ise işgücüne dahil olduğu halde iş aramadı. Bugüne kadar geçmiş yılların hiçbirinde görülmeyen böyle bir durumun, birdenbire ortaya çıkması 833 bin kişinin çalışma çağında olmasına rağmen aylak kalmayı tercih etmesi görülmüş bir şey değil” ifadesine yer verildi.