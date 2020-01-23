Gübre Fabrikaları, Nbulkgas Deniz İşletmeciliği hisselerini satıyor

Gübre Fabrikaları bağlı ortaklığı Nbulkgas Deniz İşletmeciliği hisselerinin satışı için düzenlediği ihalede, Pasco Investment Holding’in sunduğu 75.12 milyon dolarlık teklifin uygun bulunduğunu duyurdu.

Şirket KAP’a yaptığı açıklamada, sözleşme imzalanması için idareye yetki verildiği belirtildi.

BORÇ 1.1 MİLYAR LİRA

Oyak Yatırım’ın notuna göre, 75.12 milyon dolarlık satış fiyatı Gübretaş’ın mevcut piyasa değerinin yaklaşık %15’ine denk gelirken; Gübretaş’ın eylül sonu itibarıyla net borcu ise 1.1 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Diğer yandan Gübretaş KAP’a yaptığı bir başka açıklamada, maden yatırımları gerçekleştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösterecek 550 bin TL sermayeli Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. unvanlı bir şirket kuracağını duyurdu. (REUTERS)