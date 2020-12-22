Gübretaş’a ait maden sahasında altın rezervi bulundu

Karadeniz’de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından bir keşif haberi daha geldi.

Halka açık olan Gübretaş’ın Bilecik’in Söğüt ilçesindeki maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu. 3.5 milyon ons rezervin ton karşılığı 108'i aşıyor.

Küresel piyasalarda ons altın 1873 dolardan işlem görüyor. Rezervin bugünkü parasal değeri 6 milyar 555 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Şirketin borsada işlem göre hisseleri yüzde 9,94 artış gösterdi.

1954 YILINDA ÜRETİME BAŞLADI

Gübretaş (Gübre Fabrikaları Türk A. Ş.), tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik ederek ülke tarımındaki kalite ve verimliliği arttırmak amacıyla 6 Kasım 1952 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kuruldu.

Türkiye'nin ilk kimyevi gübre fabrikası olan İskenderun'daki tesisleriyle 1954 yılında üretime başladı. Kuruluşundan bugüne sektöründe hep öncü rolünü üstlenen GÜBRETAŞ Türkiye'nin ilk fosfatlı ve kompoze gübresini üretti, ilk toprak analiz laboratuvarlarını kurdu, Borsa'da işlem gören ilk 15 şirketten biri oldu ve sektör açısından çok önemli yatırımlar ile sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi.

Şirketin %25'i Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görürken, kalan hisseler Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olan ana hissedar Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne aittir.

