Güncel altın fiyatları son durum: Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?

Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki anlık değişimleri merak ediyor. Tarihi zirve sonrası fiyatlarında dalgalanmalar olan altının, geleceğini etkileyen birçok faktör bulunmakta. İşte güncel altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 17 AĞUSTOS

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 471,48

Satış: 471,61

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 766,40

Satış: 781,70

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.528,00

Satış: 1.561,10

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.056,40

Satış: 3.112,60

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“DARPHANE YETİŞTİREMEDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Kuyumcuların, gram ve çeyrek altın bulundurmakta zorluk yaşadıklarını belirten Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, bu durumun altına olan yoğun talep nedeniyle yaşandığını belirtti.

Altınkardeş, “Gram ve çeyrek altına yoğun bir talep olunca darphane yetişemedi. Bununla ilgili 1-2 hafta daha sıkıntı yaşanacağı düşünülüyor. Daha sonra da normale dönecek. Vatandaşlar yastık altında var olan altınlarını bozdurduğunda da bu sıkıntının daha rahat aşılacağını düşünüyoruz” dedi.