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Güncel altın fiyatları son durum: Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?

Ağustos ayı içerisinde tarihi zirvesine gören altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününde de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yatırımcısının yüzünü hayli güldüren altın fiyatlarının yeni haftanın ilk gününde kaç para olduğu araştırılıyor. 17 Ağustos gram altın fiyatı 471 lira olarak işlem görüyor. İşte 17 Ağustos Pazartesi altın fiyatları…

19:20 -
Haberler Ekonomi
Güncel altın fiyatları son durum: Gram ve çeyrek altın kaç para oldu?

Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki anlık değişimleri merak ediyor. Tarihi zirve sonrası fiyatlarında dalgalanmalar olan altının, geleceğini etkileyen birçok faktör bulunmakta. İşte güncel altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 17 AĞUSTOS

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 471,48

Satış: 471,61

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 766,40

Satış: 781,70

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.528,00

Satış: 1.561,10

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.056,40

Satış: 3.112,60

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

“DARPHANE YETİŞTİREMEDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Kuyumcuların, gram ve çeyrek altın bulundurmakta zorluk yaşadıklarını belirten Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, bu durumun altına olan yoğun talep nedeniyle yaşandığını belirtti.

Altınkardeş, “Gram ve çeyrek altına yoğun bir talep olunca darphane yetişemedi. Bununla ilgili 1-2 hafta daha sıkıntı yaşanacağı düşünülüyor. Daha sonra da normale dönecek. Vatandaşlar yastık altında var olan altınlarını bozdurduğunda da bu sıkıntının daha rahat aşılacağını düşünüyoruz” dedi.

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