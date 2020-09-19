Gurbetçiler için tarih netleşmedi

Avrupa'da yaşayan Türklerin yıllardır endişe ettiği otomatik finansal bilgi paylaşımının ne şekilde ve ne zaman gerçekleşeceği konusu bir türlü netlik kazanmıyor. Türkiye, bu yıl 6 milyon Türk'ün yaşadığı beş Avrupa ülkesini “bilgi paylaşımı” takvimine almadı.

Ancak gurbetçiler eninde sonunda gerçekleşecek olan bu uygulama için halen ‘ara çözüm' bekliyor. Türkiye, aralarında İtalya, isveç, İzlanda, Japonya, Yunanistan'ın da bulunduğu 54 ülke ile karşılıklı finansal bilgi paylaşımını 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirecek. Cayman Adaları, İngiliz Virjin Adaları, Bermuda, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana ve Grenada gibi 17 ülkeden ise sadece tek taraflı olarak bilgi alınacağı açıklandı.

Ancak anlaşmaya taraf ülkelerden Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa, Türkiye'nin 2019 yılına ait bilgilerin paylaşılacağı 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) yetkilileri gerekli teknik altyapı ve aktivasyon çalışmalarının sürdüğünü söylerken, konuya yakın uzmanlara göre, Türkiye gurbetçiler konusunda herhangi bir ara çözüm üretemediği için zaman kazanmaya çalışıyor. İsviçre de, bu yıl Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri operasyonları gerekçe göstererek otomatik bilgi paylaşımı yapmaktan vazgeçti.

TARİH VERMEDİLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte önceki gün online bir toplantı düzenledi. Toplantıya Avrupa'da yaşayan avukatlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda yetkililer 5 ülke ile bilgi paylaşımının ne zaman gerçekleşeceği konusunda bir tarih vermedi. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) nezdinde vergisel konularda şeffaf olmadığı gerekçesiyle kara listeye alınma riskine de dikkat çekildi. Bu anlamda Türkiye'nin bilgi paylaşımı karnesini güçlendirmesi önem taşıyor.

EN SON OCAK 2022’YE KADAR ERTELEYEBİLİRLER

Yazarımız vergi uzmanı Dr. Nedim Türkmen, İsviçre'nin de karşılıklı bilgi paylaşımını Türkiye'nin Suriye'ye girmesini gerekçe göstererek durdurduğu bilgisini verdi. İsviçre'nin bilgi paylaşımını 2022'de gerçekleştirmeyi planladığı, Türk yetkililerin de bu tarihte finansal bilgi değişimine başlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Türkmen, eninde sonunda finansal bilgilerin paylaşılacağını ancak Türk yetkililerin mecbur kalacakları zamana kadar “teknik altyapı” mazereti ile zaman kazandıklarını ifade etti. Türkmen, “En son 1 Ocak 2022'ye kadar erteleyebiliriz. Şimdi Türk toplulukları ile ilgili ne yapabilecekleri konusunda hazırlık yapıyorlar” dedi.